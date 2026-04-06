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OBRAĆANJE IZ BIJELE KUĆE

Tramp upozorava: Nuklearno oružje ne smije u pogrešne ruke

Predsjednik SAD tvrdi da su iranski pregovarači sada razumniji i da pregovori teku u pozitivnom pravcu

Donald Tramp. Pool / AP

B. A.

6.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje, naglašavajući da ono "ne može biti dano luđacima". Govoreći novinarima u Bijeloj kući, mislio je na iransko vodstvo.

Tramp je ponovio da je u Iranu došlo do "potpune promjene režima" i istakao da su sadašnji pregovarači mnogo razumniji od prethodnih, za koje je rekao da su bili "luđaci".

Predsjednik SAD je izrazio optimizam u vezi s pregovorima, tvrdeći da Teheran djeluje "u dobroj vjeri" i da su pregovori usmjereni ka pozitivnom ishodu.

# PREGOVORI
# DONALD TRUMP
# PREDSJEDNIK SAD
# NUKLEARNO ORUŽJE
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