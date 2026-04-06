Iran dopušta prolazak prijateljskih brodova kroz Hormuški moreuz uz sigurnosne takse

Iranski zvaničnici izjavili su za Al Jazeeru da će Iran dopustiti brodovima iz odabranih prijateljskih zemalja prolazak kroz Hormuški moreuz, uz naplatu sigurnosnih taksi.

Prema izvještaju dopisnika Al Jazeere iz Teherana, Alija Hashema (Ali Hashem), zvaničnik je iznio nekoliko ključnih stavova Irana.

Iran će dozvoliti prolazak brodova iz određenih prijateljskih zemalja kroz Hormuški moreuz pod uslovom plaćanja sigurnosnih taksi. Odluka najviših državnih institucija predviđa da će prikupljena sredstva poslužiti kao ratna kompenzacija.