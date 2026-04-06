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Iran dopušta prolazak prijateljskih brodova kroz Hormuški moreuz uz sigurnosne takse

Odluka najviših državnih institucija predviđa da će prikupljena sredstva poslužiti kao ratna kompenzacija

Hormuški moreuz. Platforma X

A. O.

6.4.2026

Iranski zvaničnici izjavili su za Al Jazeeru da će Iran dopustiti brodovima iz odabranih prijateljskih zemalja prolazak kroz Hormuški moreuz, uz naplatu sigurnosnih taksi.

Prema izvještaju dopisnika Al Jazeere iz Teherana, Alija Hashema (Ali Hashem), zvaničnik je iznio nekoliko ključnih stavova Irana.

Iran će dozvoliti prolazak brodova iz određenih prijateljskih zemalja kroz Hormuški moreuz pod uslovom plaćanja sigurnosnih taksi. Odluka najviših državnih institucija predviđa da će prikupljena sredstva poslužiti kao ratna kompenzacija.

Također, Iran je najavio odlučan odgovor na eventualne napade na objekte u Mahshahru i zahtijevat će naknadu za nastalu štetu. Već su izdane dozvole za prolazak brodova iz Indije, Pakistana, Turske i Francuske.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u nizu objava zaprijetio je snažnim napadima na Iran ukoliko Hormuški moreuz u narednim danima ne bude otvoren.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
# ALI HASHEM
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