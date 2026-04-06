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GOVORILA ZA FRANCE 24

Stari intervju ponovo viralan: Klinton govorila o "potpunom uništenju" Irana

Želim da Iranci znaju da ćemo, ako ja budem predsjednica, napasti Iran, rekla je

Hilari Klinton. AP

A. O.

6.4.2026

Arhivski snimak intervjua koji je Hilari Klinton (Hillary Clinton) dala za France 24 ponovo je privukao veliku pažnju javnosti zbog izrazito oštre retorike prema Teheranu. Video isječak, koji se intenzivno dijeli na društvenim mrežama, sadrži njenu izjavu u kojoj koristi termin „obliterate“ (potpuno uništenje) govoreći o mogućem vojnom odgovoru Sjedinjenih Američkih Država.

U snimku koji je izazvao brojne reakcije, Klinton direktno upozorava iransko rukovodstvo na posljedice njihovih vojnih ambicija. Njena poruka bila je nedvosmislena:

- Želim da Iranci znaju da ćemo, ako ja budem predsjednica, napasti Iran. Bez obzira na to u kojoj se fazi razvoja nalazio njihov nuklearni program, ako bi ikada razmatrali napad na Izrael, bili bismo u stanju da ih potpuno uništimo.“

# HILLARY CLINTON
# IRAN
# SAD
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