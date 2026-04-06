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STRAVIČNO

Novi napad u Gazi: Najmanje deset mrtvih kod škole za raseljene, raste strah od eskalacije

Još uvijek nije jasno koliko među stradalima ima civila

Pojas Gaze. Anadolija

A. O.

6.4.2026

Najmanje deset osoba poginulo je, dok je više njih povrijeđeno u novom izraelskom zračnom napadu koji se dogodio u ponedjeljak ispred škole u kojoj su bili smješteni raseljeni Palestinci. Ovaj tragični incident dodatno je narušio krhki sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Prema izjavama ljekara i lokalnih stanovnika, napadu je prethodio sukob između Palestinaca i pripadnika milicije koju podržava Izrael. Svjedoci navode da su pripadnici te milicije pokušali izvršiti otmicu određenih osoba u školi, što je izazvalo reakciju okupljenih.

Tokom sukoba, u području istočno od izbjegličkog kampa Magazi (Maghazi) u centralnom dijelu Pojasa Gaze, izraelski dronovi ispalili su dvije rakete. U napadu je poginulo najmanje deset osoba, dok je veći broj ljudi zadobio povrede.

Još uvijek nije jasno koliko među stradalima ima civila, budući da su projektili pogodili gusto naseljeno područje u kojem boravi veliki broj raseljenih porodica.

Ovaj napad dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica ulaže napore ka stabilizaciji situacije, ali nasilje na terenu i dalje odnosi živote, posebno među najranjivijim kategorijama stanovništva.

# NAPAD
# POJAS GAZE
# PALESTINCI
# SAD
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