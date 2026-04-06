Novi napad u Gazi: Najmanje deset mrtvih kod škole za raseljene, raste strah od eskalacije

Najmanje deset osoba poginulo je, dok je više njih povrijeđeno u novom izraelskom zračnom napadu koji se dogodio u ponedjeljak ispred škole u kojoj su bili smješteni raseljeni Palestinci. Ovaj tragični incident dodatno je narušio krhki sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Prema izjavama ljekara i lokalnih stanovnika, napadu je prethodio sukob između Palestinaca i pripadnika milicije koju podržava Izrael. Svjedoci navode da su pripadnici te milicije pokušali izvršiti otmicu određenih osoba u školi, što je izazvalo reakciju okupljenih.

Tokom sukoba, u području istočno od izbjegličkog kampa Magazi (Maghazi) u centralnom dijelu Pojasa Gaze, izraelski dronovi ispalili su dvije rakete. U napadu je poginulo najmanje deset osoba, dok je veći broj ljudi zadobio povrede.