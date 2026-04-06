Tramp zaprijetio Iranu: "Možemo ih uništiti u jednoj noći"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) održao je konferenciju za novinare o ratu protiv Irana, tokom koje je ponovio tvrdnje da operacije napreduju uspješno, pohvalio akciju spašavanja pilota, ali i uputio oštre prijetnje Teheranu, navodeći da bi zemlja mogla biti uništena „u jednoj noći“. Govoreći o roku koji je postavio Iranu za otvaranje Hormuškog moreuza, Tramp je zaprijetio: - Cijela zemlja može biti uništena za jednu noć, a ta noć bi mogla biti već sutra". Osvrćući se na, kako je naveo, „masivnu operaciju“ spašavanja drugog pilota, istakao je da je naredio vojsci da učini sve kako bi ga vratila. - Ne ostavljamo nijednog Amerikanca iza sebe - rekao je.

Prema njegovim riječima, spasilački timovi bili su pod intenzivnom vatrom, a helikopter je pretrpio oštećenja. Naveo je da je u operaciji učestvovalo 155 letjelica, uključujući bombardere, borbene avione, tankere i spasilačke letjelice, te da je pilot, koji je bio zarobljen gotovo 48 sati, izvučen bez gubitaka. - Mi smo daleko najmoćnija vojska na svijetu - kazao je Tramp. Predsjednik SAD-a uputio je i kritike medijima, tvrdeći da je objava o zarobljenom pilotu ugrozila operaciju. Zaprijetio je da će zahtijevati otkrivanje izvora informacija ili će se medijska kuća suočiti s krivičnim gonjenjem. - Vrlo intenzivno radimo na tome da pronađemo tog izvora curenja. Mislimo da ćemo uspjeti jer ćemo otići do medijske kuće koja je to objavila i reći: 'Nacionalna sigurnost, otkrijte ga ili idete u zatvor'.Time su ovu misiju doveli u veliki rizik - rekao je Tramp.

Na pitanje o strategiji, poručio je da plan postoji, ali da ga neće otkrivati javnosti. - Imam najbolji plan od svih, ali vam neću reći kakav je moj plan. Svaka pojedina stvar je detaljno razrađena od strane svih nas. Ali ne mogu otkriti plan medijima - kazao je. Tramp je također izjavio da bi iranski narod bio spreman podnijeti posljedice napada na infrastrukturu ako bi to značilo kraj vlasti u Teheranu. - Bili bi spremni da to podnesu kako bi imali slobodu - rekao je.

Dodao je i da postoje presretnute poruke u kojima građani Irana navodno traže nastavak bombardovanja. - Imali smo brojne presretnute poruke: 'Molimo vas, nastavite bombardovati.' Bombe koje padaju blizu njihovih domova, a oni govore: 'Molimo vas, nastavite bombardovati. Uradite to.' I to su ljudi koji žive tamo gdje bombe eksplodiraju. A kada se povučemo i ne gađamo ta područja, oni govore: 'Molimo vas, vratite se, vratite se, vratite se' - kazao je Tramp. Upitan o mogućem kršenju međunarodnog prava, uključujući Ženevske konvencije, odgovorio je da se nada da takvi potezi neće biti potrebni, ali da je spreman i na to. - Nadam se da to neću morati učiniti. Ako mislite da ću im dozvoliti da budu moćni i bogati, i da imaju nuklearno oružje, možete reći svojim prijateljima u New York Timesu da se to neće desiti - rekao je.

Upozorio je da bi, ukoliko Iran ne ispuni njegove zahtjeve, mogao ostati bez ključne infrastrukture. - Možemo ih bombardovati do temelja - rekao je Tramp, dodajući da bi Iran mogao biti vraćen u „kameno doba“. Istovremeno je naveo da Iran učestvuje u pregovorima, ali da SAD imaju plan za potpuno uništenje infrastrukture u kratkom roku. - Imamo plan, zahvaljujući snazi naše vojske, prema kojem će svaki most u Iranu biti uništen do sutra u ponoć, svaka elektrana će biti van funkcije, gorjet će, eksplodirati i nikada više neće biti korištena. Mislim na potpuno uništenje do ponoći, i to će se dogoditi u periodu od četiri sata. Da li želim uništiti njihovu infrastrukturu? Ne. Trebat će im 100 godina da to ponovo izgrade. Ako bismo danas otišli, trebalo bi im 20 godina da obnove svoju zemlju, i nikada više ne bi bila kao prije. A jedini način na koji će moći obnoviti svoju zemlju jeste da iskoriste genijalnost Sjedinjenih Američkih Država - kazao je Tramp. Govoreći o Hormuškom moreuzu, rekao je da bi radije da SAD naplaćuju takse za prolaz brodova. - Šta je s tim da mi naplaćujemo takse? Radije bih to nego da ih oni imaju. Zašto ne bismo? Mi smo pobjednici. Pobijedili smo, u redu? Oni su vojno poraženi... Imamo koncept prema kojem ćemo naplaćivati takse - kazao je. Tramp je ponovo kritikovao NATO, navodeći da savez nije pružio podršku, te spomenuo i Australiju, Južnu Koreju i Japan kao zemlje koje nisu učestvovale. "NATO je papirni tigar. Očigledno nam nisu trebali, jer uopće nisu pomogli", rekao je. Također je govorio o odnosima s NATO-om, navodeći da su nesuglasice počele zbog njegovih stavova o Grenlandu. "Sve je počelo s, ako želite znati istinu, Grenlandom. Hoćemo Grenland. Oni nam ga ne žele dati. I ja sam rekao, 'zbogom, zbogom'", kazao je. Na kraju, osvrnuo se i na mogućnost korištenja iranskih resursa, uključujući naftu, u kontekstu ratnog ishoda. "Ako bih imao izbor, da, jer sam prije svega biznismen", rekao je, dodajući: "Pobjedniku pripada plijen, ide plijen."