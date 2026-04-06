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U SVOJOJ KANCELARIJI

Sančez čuva pismo iz Gaze: Podsjetnik na patnju palestinskih civila

I ako nešto simbolizira, to je upravo ova poruka u boci, da ne zaboravimo patnje koje trpe, poručio je Sančez

Pedro Sančez. Platforma X

A. O.

6.4.2026

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) otkrio je da među tri stvari koje drži u svojoj kancelariji čuva i pismo u boci koje je dobio od dječaka iz Gaze, izbjeglice, koje ga podsjeća da se ne zaboravi patnja Palestinaca.

Na početku snimka, Sančez je rekao kako, po dolasku u kabinet, ima mali ritual – pali miris koji mu pomaže da započne radni dan. Zatim je izdvojio predmet koji nosi snažnu simboliku: bocu koju je dobio na poklon od dječaka iz Gaze.

- I ako nešto simbolizira, to je upravo ova poruka u boci, da ne zaboravimo patnje koje trpe - poručio je Sančez, jasno aludirajući na tešku humanitarnu situaciju u toj palestinskoj enklavi.

Vlada Španije posljednjih mjeseci zauzela je znatno kritičniji stav prema izraelskim vojnim operacijama u Gazi u odnosu na neke druge zapadne zemlje.

Sančez je i na međunarodnoj sceni bio među glasnijim evropskim liderima kada je riječ o zaštiti palestinskih civila, a Španija je podržala inicijative koje vode ka priznanju palestinske države. Takav pristup izazvao je diplomatske tenzije s Izraelom, ali vlada u Madridu ostala je pri stavu da je neophodno insistirati na političkom rješenju i okončanju nasilja.

Treći predmet koji je Sančez pokazao je figurica lika Don Quijote, jednog od najpoznatijih simbola španske književnosti. 

Kako je objasnio, već godinama skuplja različite verzije ovog lika, koje pronalazi u maloj radnji u Mojácaru, a jedna od njih nalazi se i u njegovoj kancelariji.

# ŠPANIJA
# PEDRO SANCHEZ
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