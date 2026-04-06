Sančez čuva pismo iz Gaze: Podsjetnik na patnju palestinskih civila

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) otkrio je da među tri stvari koje drži u svojoj kancelariji čuva i pismo u boci koje je dobio od dječaka iz Gaze, izbjeglice, koje ga podsjeća da se ne zaboravi patnja Palestinaca.

Na početku snimka, Sančez je rekao kako, po dolasku u kabinet, ima mali ritual – pali miris koji mu pomaže da započne radni dan. Zatim je izdvojio predmet koji nosi snažnu simboliku: bocu koju je dobio na poklon od dječaka iz Gaze.

- I ako nešto simbolizira, to je upravo ova poruka u boci, da ne zaboravimo patnje koje trpe - poručio je Sančez, jasno aludirajući na tešku humanitarnu situaciju u toj palestinskoj enklavi.

Vlada Španije posljednjih mjeseci zauzela je znatno kritičniji stav prema izraelskim vojnim operacijama u Gazi u odnosu na neke druge zapadne zemlje.

Sančez je i na međunarodnoj sceni bio među glasnijim evropskim liderima kada je riječ o zaštiti palestinskih civila, a Španija je podržala inicijative koje vode ka priznanju palestinske države. Takav pristup izazvao je diplomatske tenzije s Izraelom, ali vlada u Madridu ostala je pri stavu da je neophodno insistirati na političkom rješenju i okončanju nasilja.