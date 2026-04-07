Ruska obavještajna služba otkrila Iranu 55 izraelskih energetskih meta

Ruska obavještajna služba dostavila je Iranu detaljan spisak od 55 ključnih meta izraelske energetske infrastrukture, pokazuju podaci koje je došao do The Jerusalem Post pozivajući se na izvore bliske ukrajinskoj obavještajnoj zajednici.

Izvještaj ukazuje na sve dublju vojnu i obavještajnu saradnju između Moskve i Irana, sugerišući da proslijeđene informacije Iranu omogućavaju precizne raketne udare na izraelsku mrežu za proizvodnju i distribuciju energije.

Prema saznanjima, mete su podijeljene u tri kategorije prema strateškoj važnosti:

Nivo 1: Ključna proizvodna postrojenja, čije bi uništenje paralizovalo nacionalni energetski sistem. Izvještaj posebno ističe elektranu Orot Rabin kao primarnu metu.

Nivo 2: Glavna urbana i industrijska energetska čvorišta, uglavnom u centralnom Izraelu, koja opslužuju veće naseljene centre.

Nivo 3: Lokalna infrastruktura, uključujući regionalne trafostanice i manje elektrane koje podržavaju industrijske zone.

Ruska procjena ranjivosti Izraela zasniva se na činjenici da se, “za razliku od mnogih evropskih zemalja, izraelska elektroenergetska mreža odlikuje visokim stepenom izolacije”.

Budući da Izrael ne uvozi struju iz susjednih zemalja, čime postaje svojevrstan “energetski otok”, ruski obavještajci su prenijeli Iranu da bi oštećenje samo nekoliko centralnih komponenti moglo izazvati potpuni i dugotrajan energetski kolaps, sa masovnim nestancima struje i teško saniranim tehničkim kvarovima.

Upozorenje na savez

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) sve glasnije upozorava na savez Rusije i Irana, naglašavajući da se znanje koje je Rusija stekla u Ukrajini sada izvozi na Bliski istok.

- Rusi su im pomogli, baš kao što su Iranci pomogli Rusiji na početku rata isporukom dronova Shahed - rekao je Zelenski.

- Stekli su veliko znanje na bojnom polju i to utječe, te će tek utjecati na druge regije.”

On je dodao da Rusija sada snabdijeva Iran dronovima sličnim Shahedu, proizvedenim na ruskoj teritoriji. Ukrajinski zvaničnici vjeruju da motiv za ovaj transfer obavještajnih podataka ima dvostruku svrhu: osnažiti glavnog saveznika u regiji i stvoriti novu krizu na Bliskom istoku koja bi skrenula međunarodnu pažnju sa rata u Ukrajini.

Ruski ambasador Anatolij Viktorov (Anatoly Viktorov) reagovao je na ove optužbe, ističući dugogodišnje odnose između dviju zemalja.

- Rusija i Izrael odavno imaju kontakte za raspravu o pitanjima nacionalne sigurnosti. Kontakti se intenzivno održavaju između nadležnih ruskih i izraelskih agencija, a najhitnija pitanja razmatraju se na najvišem nivou - poručio je Viktorov.

Negiranje navoda

On je oštro negirao navode iz izvještaja:

- Predstavnici ruskog političkog rukovodstva su u više navrata odbacili optužbe da naša zemlja navodno pruža obavještajne podatke Iranu - zaključio je Viktorov.