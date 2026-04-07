Moskva upozorila baltičke države zbog navodnog dopuštanja Ukrajini korištenja zračnog prostora

Ruska Federacija je objavila da je baltičkim državama uputila upozorenje da će snositi “posljedice” zbog, kako tvrde, dopuštanja Ukrajini da koristi njihov zračni prostor za napade na ruske luke na Baltičkom moru.

Maria Zaharova (Maria Zakharova), portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije, izjavila je da je Moskva izdala “upozorenje” baltičkim državama zbog navodnog dopuštanja Ukrajini da koristi njihov zračni prostor u izvođenju udara na rusku teritoriju.

- Tim zemljama je upućeno odgovarajuće upozorenje. Ako režimi tih zemalja imaju i malo razuma, poslušat će ga. Ako ne, morat će se suočiti s reakcijom - kazala je Zaharova.

Slične tvrdnje prethodno je iznio Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov), portparol Kremlja.

Nakon prvih incidenata u kojima su ukrajinski dronovi, usmjereni prema ruskim lukama na Baltiku, ušli u zračni prostor baltičkih država, u ruskim mainstream i društvenim medijima počele su kružiti tvrdnje da su te zemlje dozvolile Ukrajini korištenje svog zračnog prostora.

Latvija je reagovala navodeći da Rusija vodi kampanju dezinformacija o ovom pitanju i uputila je protest Moskvi, dok je Estonija direktno odbacila ruske optužbe da je Ukrajini dala dozvolu.