Iran poslao poruku mladima: Formirajte žive lance oko elektrana

Alireza Rahimi, iranski dužnosnik pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju "žive lance" oko elektrana nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o novim napadima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma.

Rahimi, kojeg je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog vijeća za mlade i adolescente, u video obraćanju pozvao je "mlade, sportaše, umjetnike, studente i profesore" da se okupe oko elektrana.

Pozvao ih je da se danas okupe oko "nacionalnih resursa koji pripadaju budućnosti Irana", bez obzira na politička uvjerenja.

Poziv dolazi nakon što je Tramp zaprijetio novim napadima na iransku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz u zadanom roku.

Iran je i ranije organizirao slične akcije oko nuklearnih postrojenja u vrijeme pojačanih napetosti.