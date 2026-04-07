IDF upozorio Irance da ne putuju vozom: Da li Tramp planira ispuniti prijetnje?

Vojska Izraela (IDF) upozorila je sve stanovnike Irana da ne putuju vozom, što bi moglo biti uvod u veći američko-izraelski napad na infrastrukturu ove zemlje, kako je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) ranije i najavio.

- Poštovani građani, radi vaše sigurnosti, molimo vas da od ovog trenutka do 21:00 po iranskom vremenu, suzdržite se od korištenja i putovanja vozom preko Irana - kaže u saopćenju glasnogovornik IDF-a, potpukovnik Kamal Penhasi, koji govori perzijski.

Poručio je kako bi prijevoz željeznicom mogao biti posebno opasan za stanovnike.

- Vaše prisustvo u vozovima i u blizini željezničkih pruga dovodi vaše živote u opasnost - dodaje.

U ponedjeljak je ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) rekao da je IDF-u naloženo da nastavi punom snagom napadati nacionalnu infrastrukturu Irana.

Podsjetimo, na konferenciji za medije na kojoj su bili i američki vojni zvaničnici, Donald Tramp je rekao kako ultimatum za Teheran ističe u utorak navečer te da su od tada mogući veliki napadi na energetsku i drugu infrastrukturu ove zemlje.

- Svaki most će biti uništen, svaka elektrana bit će stavljena van pogona, gorjet će i eksplodirati. Potpuno rušenje će se dogoditi u periodu od četiri sata ako to želimo. Ne želimo da se to dogodi - rekao je američki predsjednik.