Zvaničnik iz Irana izjavio da Tramp želi pregovarati iz dva razloga

Libanski Al Mayadeen objavio je intervju s visokopozicioniranim iranskim zvaničnikom u kojem je on izjavio da postoje dva razloga zbog kojih Donald Tramp (Trump) pregovara s Iranom te da je svjestan da vojna operacija na iranskom tlu ne bi bila uspješna.

Izvor je naznačio da Trampova administracija vrlo ozbiljno shvata prijetnje zatvaranjem Bab al-Mandaba, posebno nakon što su uočena operativna kretanja u tom pogledu.

Prijetnje zatvaranjem ovog moreuza uputili su jemenski Huti, a njegova blokada ugrozila bi gotovo cijelu svjetsku ekonomiju.

Također, iranski zvaničnik je naveo kako Tramp i njegovi saradnici, uprkos svojim razmetljivim stavovima, shvataju obim svog strateškog neuspjeha u neuspjeloj operaciji u Isfahanu i znaju istinu o onome što je nazvano planom "lakog izlaska" za pilota F-15, posebno jer nisu pokazali nikakve snimke operacije.

Iranski zvaničnik je također potvrdio da Tramp shvata da ne postoji mogućnost efektivnog napretka na terenu te da zna da ne postoji mogućnost uspješnog sukoba s Iranom na moru i da je svjestan da će cijene energije značajno porasti u narednim danima.

Prije nekoliko dana, iranske oružane snage uspjele su uništiti nekoliko neprijateljskih aviona južno od Isfahana, dok je američki predsjednik Donald Tramp tvrdio da je američka vojska provela operacije potrage i spašavanja za drugim pilotom koji se nalazio u borbenom avionu koji se tamo srušio, napominjući da su desetine aviona učestvovale u akciji spašavanja.