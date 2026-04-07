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POTENCIJALNO PRIMIRJE

Predsjednik SAD pozvao građane Irana da iskoriste trenutak i sruše vlast

Ranije je na istoj press konferenciji rekao da smatra kako bi Iranci "rado patili kako bi dobili slobodu"

Protesti u Iranu. AP

Dž. R.

7.4.2026

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD je tokom press konferencije u Vašingtonu poslao poruku građanima Irana da iskoriste potencijalno primirje da sruše aktuelnu vlast u Teheranu.

Prema Trampovim riječima, ako dođe do primirja, Iranci bi to trebali iskoristiti da izađu na ulice i probaju ukloniti vlast koju predvodi ajatolah Modžtaba Hamnei.

Ipak, kako ističe, razumije zbog čega građani Irana ne bi smjeli izaći na proteste, čak i ako dođe do primirja.

- Trebali bi da izađu i srušiti vlast, ali razumijem posljedice. Rečeno im je da ako izađu i protestuju, da će biti strijeljani - naveo je Tramp.

Ranije je na istoj press konferenciji rekao da smatra kako bi Iranci "rado patili kako bi dobili slobodu".

# PREDSJEDNIK SAD
# IRAN
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