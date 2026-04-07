Novi izraelski udar na Gazu: Ubijeno najmanje deset osoba

Izrael je izveo napad na centralni dio Pojasa Gaze u blizini škole, a u napadu je ubijeno najmanje deset osoba dok je više njih ranjeno.

Napad se dogodio u ponedjeljak u području izbjegličkog kampa Maghaz.

Bolnica Al-Aksa saopćila je da je u napadima i sukobima ubijeno najmanje deset ljudi, dok su desetine ranjene, uključujući šest osoba koje su u kritičnom stanju. Svjedoci tvrde da su izraelski dronovi tokom sukoba ispalili dvije rakete koje su dodatno povećale broj žrtava.

- Stanovnici su pokušali braniti svoje domove, ali su ih okupacijske snage direktno ciljale - izjavio je Ahmed al-Maghazi za Reuters.

Vođa milicije koju podržava Izrael u naknadno objavljenom videosnimku izjavio je da su ubili oko pet pripadnika Hamasa, no Al Jazeera navodi da tu tvrdnju nije mogla nezavisno potvrditi. Iz Hamasa za sada nije bilo komentara.

Tokom rata u Gazi, kamp Maghazi je izraelska vojska označila kao tzv. "sigurnu zonu". Prema podacima UNRWA-e, riječ je o jednom od manjih kampova koji je prije sukoba imao oko 30.000 stanovnika. Međutim, u prvim mjesecima rata broj stanovnika se više nego utrostručio zbog priliva raseljenih osoba.

Uprkos statusu "sigurne zone", kamp je u više navrata bio meta smrtonosnih napada. U jednom od najtežih incidenata u decembru 2023. godine ubijeno je više od 100 ljudi, uglavnom žena i djece. I nakon postizanja krhkog primirja u oktobru, izraelski napadi na različite dijelove Gaze, uključujući Maghazi, nisu prestali.

Ranije istog dana, prema izvorima i izvještajima dopisnika Al Jazeere, jedan član osoblja Svjetske zdravstvene organizacije je ubijen, a više ih je ranjeno kada je izraelska vojska pucala na njihovo vozilo u Gazi.