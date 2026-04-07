Džej Di stigao u Budimpeštu: Podržat će Viktora Orbana pred vrlo teške izbore

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance doputovao je u ponedjeljak navečer u Mađarska, gdje će uoči parlamentarnih izbora pružiti podršku američke administracije premijeru Viktor Orbán.
Prema najavama, Vance će se u utorak sastati s Orbánom, nakon čega će učestvovati na manifestaciji „Dan mađarsko-američkog prijateljstva“, koja se održava u sportskom kompleksu MTK u Budimpešta.
Govoreći prije polaska iz baze Andrews kod Washington, Vance je istakao da će teme razgovora obuhvatiti bilateralne odnose, ali i šira geopolitička pitanja, uključujući situaciju u Evropi i rat u Ukrajini.
Predsjednik Sjedinjene Američke Države Donald Trump već je u više navrata javno podržao Orbána, naglašavajući da stoji iza njega uoči izbora.
Orbánova kampanja snažno se oslanja na vanjskopolitičke teme, pri čemu ističe odnose s Trumpom, ali i održavanje veza s ruskim predsjednikom Vladimir Putin.
Ipak, predizborne ankete daju prednost opozicionoj stranci Tisza, koju predvodi Péter Magyar, dok provladini izvori i dalje prognoziraju pobjedu koalicije Fidesz-KDNP.
Magyar je u relativno kratkom periodu uspio konsolidirati opoziciju i stvoriti političku alternativu dugogodišnjoj Orbánovoj vlasti, koju brojni analitičari opisuju kao primjer neliberalne demokratije.
Za razliku od ranijih administracija, aktuelna američka vlast pokazuje otvoreniji pristup prema izborima u inostranstvu, pružajući jasnu podršku političkim partnerima. U tom kontekstu, američki državni sekretar Marco Rubio posjetio je Budimpeštu u februaru, gdje je izrazio podršku mađarskom premijeru.
Orbán i Trump dijele slične stavove po pitanju migracija, posebno u kontekstu evropske migrantske krize, što dodatno učvršćuje njihovu političku saradnju.