Džej Di stigao u Budimpeštu: Podržat će Viktora Orbana pred vrlo teške izbore

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance doputovao je u ponedjeljak navečer u Mađarska, gdje će uoči parlamentarnih izbora pružiti podršku američke administracije premijeru Viktor Orbán.

Prema najavama, Vance će se u utorak sastati s Orbánom, nakon čega će učestvovati na manifestaciji „Dan mađarsko-američkog prijateljstva“, koja se održava u sportskom kompleksu MTK u Budimpešta.

Govoreći prije polaska iz baze Andrews kod Washington, Vance je istakao da će teme razgovora obuhvatiti bilateralne odnose, ali i šira geopolitička pitanja, uključujući situaciju u Evropi i rat u Ukrajini.

Predsjednik Sjedinjene Američke Države Donald Trump već je u više navrata javno podržao Orbána, naglašavajući da stoji iza njega uoči izbora.