Brutalan napad na iransku provinciju: Poginulo najmanje 18 osoba, uključujući dvije bebe

U zračnom napadu na iransku provinciju Alborz poginulo je najmanje 18 osoba, uključujući dvoje djece, dok su najmanje 24 osobe povrijeđene, prenose svjetske novinske agencije i iranski državni mediji.

Napadi su, prema dostupnim informacijama, pogodili gusto naseljena stambena područja u provinciji koja se nalazi sjeverno od Teherana. Svi povrijeđeni prebačeni su u lokalne medicinske centre, dok se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.

Prema izvještajima, među poginulima su i dvije bebe.

Ovi napadi dio su šire eskalacije sukoba, nakon isteka ultimatuma američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o deblokadi Hormuškog moreuza. Sjedinjene Američke Države i Izrael u proteklim danima intenzivirali su vojne udare na ciljeve širom Irana.

Osim Alborza, zabilježeni su i napadi na petrohemijska postrojenja u Shirazu, kao i na aerodrom u Khorramabadu. Izraelska vojska izdala je i hitno upozorenje iranskim civilima da izbjegavaju željezničku infrastrukturu, navodeći da bi mogla biti meta budućih napada.

Raniji udari u regiji pogodili su i strateški most u gradu Karaju, za koji američki zvaničnici tvrde da je korišten za transport projektila.

Iranski predsjednik Masud Pežeskijan (Masoud Pezeshkian) poručio je da su milioni građana spremni braniti zemlju, navodeći da se više od 14 miliona Iranaca dobrovoljno prijavilo za odbranu.

Istovremeno, diplomatski napori za postizanje prekida vatre su u toku. Posrednici iz Pakistana i drugih zemalja pokušavaju pokrenuti pregovore, ali Iran za sada odbija takve inicijative.

Prema dostupnim procjenama, od početka sukoba krajem februara ove godine poginulo je između 1.900 i 3.500 ljudi, dok je više od 20.000 osoba povrijeđeno.

Samo u posljednja 24 sata, u različitim dijelovima Irana ubijeno je na desetine civila, uključujući najmanje sedmero djece.