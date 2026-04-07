Drama u Istanbulu: Pucnjava kod konzulata Izraela, ima više mrtvih, objavljeni prvi snimci

Ispred zgrade u koјoј se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu, u Istanbulu, čula se pucnjava, a prema prvim informacijama, tri osobe su neutralisane.
STARI DIO GRADA
TROJE NEUTRALISANO
I dalje se čeka izvještaj policije o motivima i identitetima osoba
Pucnjava u Istanbulu. X / Screenshot
Ispred zgrade u koјoј se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu, u Istanbulu, čula se pucnjava, a prema prvim informacijama, tri osobe su neutralisane.
Reuters izvještava da su dvije osobe povrijeđene i da su u pitanju dva policajca.
U međuvremenu, na društvenim mrežama počeli su da se šire snimci događaja.
I dalje se čeka izvještaj policije o motivima i identitetima osoba.
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