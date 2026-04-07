Drama u Istanbulu: Pucnjava kod konzulata Izraela, ima više mrtvih, objavljeni prvi snimci

Ispred zgrade u koјoј se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu, u Istanbulu, čula se pucnjava, a prema prvim informacijama, tri osobe su neutralisane.

Reuters izvještava da su dvije osobe povrijeđene i da su u pitanju dva policajca.

U međuvremenu, na društvenim mrežama počeli su da se šire snimci događaja.