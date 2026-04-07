Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TROJE NEUTRALISANO

Drama u Istanbulu: Pucnjava kod konzulata Izraela, ima više mrtvih, objavljeni prvi snimci

I dalje se čeka izvještaj policije o motivima i identitetima osoba

Pucnjava u Istanbulu. X / Screenshot

Dž. R.

7.4.2026

Ispred zgrade u koјoј se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu, u Istanbulu, čula se pucnjava, a prema prvim informacijama, tri osobe su neutralisane.

Reuters izvještava da su dvije osobe povrijeđene i da su u pitanju dva policajca.

U međuvremenu, na društvenim mrežama počeli su da se šire snimci događaja.

I dalje se čeka izvještaj policije o motivima i identitetima osoba.

# ISTANBUL
# PUCNJAVA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.