Osujećen napad na izraelski konzulat u Istanbulu: Policija reagovala u posljednjem trenutku, jedan napadač ubijen

Najmanje jedna osoba ubijena je u razmjeni vatre s policijom u blizini izraelskog konzulata u Istanbulu, nakon što su trojica naoružanih napadača otvorila vatru prema zgradi u kojoj se nalazi konzulat. Prema posljednjim informacijama turskog CNN-a, plan napadača bio je da upadnu u prostorije konzulata i napadnu zaposlene.

Ministar unutrašnjih poslova Turske, Mustafa Čiftči, ranije je izjavio da su tri osobe učestvovale u oružanom sukobu s policijom, od kojih su dvojica braća.

Prema prvim procjenama sigurnosnih službi, riječ je o pokušaju atentata, prenosi CNNTurk. Meta napada bili su zaposlenici izraelskog konzulata. Svjedoci navode da je pucnjava trajala oko deset minuta. Jedan napadač je ubijen tokom sukoba, dok su preostala dvojica savladana i privedena.

U tom dijelu grada i dalje su na snazi pojačane sigurnosne mjere. Prve analize ukazuju na to da je napad bio unaprijed isplaniran i izveden na organizovan način. Brza intervencija policije bila je ključna u sprječavanju ozbiljnijih posljedica i potencijalne eskalacije situacije.

Napad se dogodio oko podneva po našem vremenu. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama čuje se pucnjava, dok se u pozadini oglašavaju sirene.