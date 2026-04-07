Jeziva najava Trampa: "Jedna cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada više neće biti vraćena"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj mreži Truth Social objavio je jezivu prijetnju kojom je najavio šta bi se moglo desiti ako Iran nastavi odbijati da otvori Hormuški moreuz.

- Jedna cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada više neće biti vraćena. Ne želim da se to dogodi, ali vjerovatno hoće - poručio je Tramp.

U nastavku obraćanja naznačio je i mogućnost drugačijeg razvoja situacije.

- Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno i predivno. Ko zna? - naveo je američki predsjednik.