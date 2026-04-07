SAD ponovno gađao Harg: Poznato šta su bile mete napada

Američka vojska tokom noći, prema lokalnom vremenu, izvela je napade na desetine iranskih vojnih ciljeva na ostrvu Harg, potvrdio je američki zvaničnik za partnersku mrežu NBC News.

Prema njegovim riječima, operacija je obuhvatila zračne udare duž sjevernog dijela ostrva, a u akciji nisu učestvovale američke kopnene snage.

Američke snage nisu gađale naftna postrojenja na ostrvu, već su ciljevi bili vojni bunkeri i skladišta, sistemi protivzračne odbrane, kao i drugi vojni objekti, naveo je isti izvor za NBC.

Iz Vašingtona se još uvijek nisu zvanično oglasili povodom ovih napada.

Podsjetimo, američka vojska jutros je izvela udare na vojne ciljeve na iranskom ostrvu Harg, objavio je američki portal Aksios, pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika. Ranije su iranski mediji javili da je ostrvo Harg pogođeno više puta u američkim napadima.

Ostrvo Harg predstavlja ključno čvorište za izvoz nafte iz Irana.

Sjedinjene Američke Države već su ranije bombardovale Harg tokom aktuelnog sukoba, ali je američki predsjednik Donald Tramp tada izjavio da iranska naftna infrastruktura nije bila meta napada. Tramp je u više navrata upozoravao da bi SAD mogle preuzeti kontrolu nad ostrvom Harg kako bi upravljale iranskim naftnim resursima.