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AMERIČKI POTPREDSJEDNIK

Vens iz Budimpešte otkrio ključne detalje američke akcije: "Obaviješten sam o napadu na Harg, rok se ne pomjera"

Vens je rekao da je o operaciji prethodno razgovarao s ministrom odbrane Pitom Hegsetom

Džej Di Vens. Anadolija

M. Až.

7.4.2026

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (J. D. Vance) potvrdio je nedavne američke zračne udare na iransko ostrvo Harg, ali je naglasio da oni ne predstavljaju "promjenu strategije" uoči roka koji je predsjednik Donald Tramp postavio za utorak navečer kako bi Iran ponovo otvorio Hormuški moreuz.

Vens je rekao da je o operaciji prethodno razgovarao s ministrom odbrane Pitom Hegsetom (Pete Hegseth) i predsjedavajućim Združenog generalštaba, generalom Denom Kejnom (Dan Caine).

- Koliko ja razumijem, nakon razgovora s Pitom i generalom Kejnom, plan je bio da izvedemo napade na određene vojne ciljeve na ostrvu Harg. Vjerujem da smo to i učinili - izjavio je Vens na konferenciji za novinare u Budimpešti.

On je dodao da ne smatra da ovi udari predstavljaju promjenu strategije, niti da utiču na rok od 20 sati po istočnoameričkom vremenu koji je predsjednik postavio Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

# IRAN
# SAD
# JD VANCE
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