Bijela kuća se oglasila o upotrebi nuklearnog oružja u Iranu

Nakon posljednje, veoma eksplicitne prijetnje prvog čovjeka SAD-a Donalda Trampa vlastima i narodu Irana, oglasila se i Bijela kuća, odbacujući mogućnost korištenja nuklearnog oružja.

Bijela kuća je negirala da razmatra upotrebu nuklearnog oružja u Iranu.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je iznio šokantnu prijetnju, kazavši da će "čitava civilizacija večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti".

Ubrzo su uslijedile žestoke reakcije iz Irana, ali i SAD-a. Mardžori Tejlor Grin, američka političarka i bivša Trampova saveznica, u utorak je pozvala na hitno uklanjanje predsjednika SAD-a nakon posljednje šokantne prijetnje Iranu.