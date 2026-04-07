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VAŠINGTON

Bijela kuća se oglasila o upotrebi nuklearnog oružja u Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je iznio šokantnu prijetnju, kazavši da će "čitava civilizacija večeras umrijeti"

Bijela kuća. AP Photo/Jose Luis Magana

M. Až.

7.4.2026

Nakon posljednje, veoma eksplicitne prijetnje prvog čovjeka SAD-a Donalda Trampa vlastima i narodu Irana, oglasila se i Bijela kuća, odbacujući mogućnost korištenja nuklearnog oružja.

Bijela kuća je negirala da razmatra upotrebu nuklearnog oružja u Iranu.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je iznio šokantnu prijetnju, kazavši da će "čitava civilizacija večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti".

Ubrzo su uslijedile žestoke reakcije iz Irana, ali i SAD-a. Mardžori Tejlor Grin, američka političarka i bivša Trampova saveznica, u utorak je pozvala na hitno uklanjanje predsjednika SAD-a nakon posljednje šokantne prijetnje Iranu.

# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
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