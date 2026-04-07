Vens upozorio Iran: Imamo "alate" koje još nismo upotrijebili, rat će vrlo brzo završiti

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens poručio je da Vašington očekuje “ispravan odgovor” Irana u svjetlu rastućih tenzija između dvije zemlje, upozorivši da SAD raspolaže nizom mjera koje do sada nisu aktivirane.

- Vjerujem da će oni donijeti ispravnu odluku - naveo je Vens.

Dodatna sredstva pritiska

Dodao je da predsjednik SAD-a Donald Tramp može odobriti upotrebu dodatnih sredstava pritiska ako Teheran nastavi sa dosadašnjim ponašanjem.

- Moraju znati da u našem arsenalu imamo alate koje do sada nismo odlučili upotrijebiti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može odlučiti da ih upotrijebi, i on će to i učiniti ukoliko Iranci ne promijene svoj pravac djelovanja - dodao je.

Vens je istakao da Sjedinjene Američke Države, za razliku od Irana, raspolažu znatno većim ekonomskim kapacitetima za odgovor na eventualne poteze Teherana, posebno u kontekstu napetosti u regiji i kretanja kroz Hormuški moreuz.

- Iran pokušava nanijeti ekonomske gubitke kroz Hormuški moreuz, ali SAD može nanijeti mnogo veće ekonomske posljedice Iranu nego što Iran može nama ili našim saveznicima - poručio je Vens.

"Sve zavisi od odluka Irana"

Govoreći o mogućem razvoju situacije, naveo je da Vašington očekuje odgovor iz Teherana u vrlo kratkom roku.

- Vjerujemo da ćemo odgovor dobiti do osam sati večeras. Nadam se da će Iran donijeti ispravnu odluku - kazao je.

Na kraju izjave, potpredsjednik SAD-a izrazio je uvjerenje da se sukob približava kraju, ali je naglasio da njegov ishod zavisi od odluka Irana.

- Vrlo brzo ovaj rat će se završiti. Priroda tog završetka je na Iranu - poručio je Vens, uz napomenu da “Iran ne smije imati nuklearno oružje”.