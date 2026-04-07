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POTPREDSJEDNIK SAD

Vens upozorio Iran: Imamo "alate" koje još nismo upotrijebili, rat će vrlo brzo završiti

Predsjednik SAD-a može odlučiti da ih upotrijebi, i on će to i učiniti ukoliko Iranci ne promijene svoj pravac djelovanja, rekao je

Džej Di Vens. AP

M. Až.

7.4.2026

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens poručio je da Vašington očekuje “ispravan odgovor” Irana u svjetlu rastućih tenzija između dvije zemlje, upozorivši da SAD raspolaže nizom mjera koje do sada nisu aktivirane.

- Vjerujem da će oni donijeti ispravnu odluku - naveo je Vens.

Dodatna sredstva pritiska

Dodao je da predsjednik SAD-a Donald Tramp može odobriti upotrebu dodatnih sredstava pritiska ako Teheran nastavi sa dosadašnjim ponašanjem.

- Moraju znati da u našem arsenalu imamo alate koje do sada nismo odlučili upotrijebiti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može odlučiti da ih upotrijebi, i on će to i učiniti ukoliko Iranci ne promijene svoj pravac djelovanja - dodao je.

Vens je istakao da Sjedinjene Američke Države, za razliku od Irana, raspolažu znatno većim ekonomskim kapacitetima za odgovor na eventualne poteze Teherana, posebno u kontekstu napetosti u regiji i kretanja kroz Hormuški moreuz.

- Iran pokušava nanijeti ekonomske gubitke kroz Hormuški moreuz, ali SAD može nanijeti mnogo veće ekonomske posljedice Iranu nego što Iran može nama ili našim saveznicima - poručio je Vens.

"Sve zavisi od odluka Irana"

Govoreći o mogućem razvoju situacije, naveo je da Vašington očekuje odgovor iz Teherana u vrlo kratkom roku.

- Vjerujemo da ćemo odgovor dobiti do osam sati večeras. Nadam se da će Iran donijeti ispravnu odluku - kazao je.

Na kraju izjave, potpredsjednik SAD-a izrazio je uvjerenje da se sukob približava kraju, ali je naglasio da njegov ishod zavisi od odluka Irana.

- Vrlo brzo ovaj rat će se završiti. Priroda tog završetka je na Iranu - poručio je Vens, uz napomenu da “Iran ne smije imati nuklearno oružje”.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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