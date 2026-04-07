Makron objavio povratak u domovinu dvoje Francuza zatočenih u Iranu

Dvoje francuskih državljana zatočenih u Iranu vraćaju se kući, saopćio je u utorak predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), nakon što su pušteni u novembru nakon više od tri godine zatvora zbog optužbi za špijunažu.

"Sesil Koler (Cecile Kohler) i Žak Pari (Jacques Paris) su slobodni i na putu su za Francusku, nakon tri i po godine pritvora u Iranu" napisao je francuski predsjednik na platformi X.

Izvor iz francuskog ministarstva vanjskih poslova, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da je par napustio Iran u utorak u zoru u diplomatskom konvoju s francuskim ambasadorom i "trenutno su u Azerbejdžanu".

Koler (41) i Pari (72) uhapšeni su u maju 2022. na kraju putovanja u Iran za koje njihove porodice kažu da je bilo isključivo turističke prirode.

Pušteni su iz teheranskog zatvora Evin u novembru nakon više od tri godine zatvora zbog optužbi za špijunažu za koje njihove porodice kažu da su izmišljene, ali par je čekao da napusti zemlju.

Njihova sudbina činila se još neizvjesnijom nakon što su američko-izraelski napadi na Iran krajem februara izazvali regionalni rat.

Oboje učitelji, iako je Pari u penziji, bili su među brojnim Evropljanima uhvaćenima u ono što aktivisti i neke zapadne vlade, uključujući Francusku, opisuju kao namjernu strategiju uzimanja talaca od strane Irana kako bi se iznudili ustupci od Zapada, prenosi AFP.