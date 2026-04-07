Dodik tvrdi: "Posjeta Trampovog sina Banjoj Luci i Vensa Mađarskoj signal važnog zaokreta administracije SAD-a"

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banju Luku i posjeta američkog potpredsjednika Džej Di Vensa Mađarskoj predstavljaju signal važnog zaokreta administracije Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Beta.

- Dolazak Džej Di Vensa u Mađarsku i Donalda Trampa mlađeg u Banju Luku signal je važnog zaokreta administracije SAD-a pod vodstvom predsjednika Donalda Trampa, brige za ovaj dio Evrope u pogledu statusa hrišćana i, iznad svega, partnerske relacije sa domaćinima - napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Komentarišući posjetu američkog potpredsjednika Mađarskoj, Dodik je naveo da ta posjeta "naglašava istovjetnu viziju nacionalne bezbjednosti i suvereniteta nacionalnih država".

- Premijer (Viktor) Orban zaslužuje ovakav gest potvrde njegovih liderskih kapaciteta i poštovanja koje uživa od najvažnijih zemalja svijeta - ocijenio je Dodik, dodavši da je to prva posjeta potpredsjednika SAD-a Mađarskoj u zadnjih 35 godina, zbog čega je čestitao Orbanu.

Sin američkog predsjednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, stigao je danas u Banju Luku uz velike mjere obezbjeđenja.

U Banskom dvoru održao je panel diskusiju na kojoj je govorio o vještačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Panelu su prisustvovali najviši zvaničnici entiteta RS, kao i brojni privrednici.

Sa Trampovim sinom u Banju Luku je stigao i Bred Parskal, koji je bio direktor digitalnih medija u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa 2016. godine, a potom menadžer predsjedničke kampanje Trumpa 2020. godine.