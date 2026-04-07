Italijanski ministar odbrane: Svijet je zahvatilo ludilo

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto u utorak je upozorio na rizik da bi sukob s Iranom mogao eskalirati u nuklearni.

- Čini se da je svijet zahvatilo ludilo - rekao je Kroseto u parlamentu, ponavljajući izjave iz ranijeg intervjua za Corriere della Sera, u kojem je upozorio da "ono što je već tragično može postati još gore".

Njegove izjave dolaze u trenutku sve oštrijih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa Iranu, koji Sjedinjene Američke Države i Izrael napadaju od kraja februara.

- Razmislite o tome da su ljudi poput nas odlučili da su čak i Hirošima i Nagasaki prihvatljivi kako bi se okončao sukob - rekao je Kroseto za Corriere, dodajući da "i dalje imamo nuklearno oružje, a oni koji ga nemaju traže ga. Ništa nismo naučili."

"Ne želim ni izgovoriti tu riječ"

Upitan vjeruje li da postoji stvarna nuklearna prijetnja, rekao je: "Ne želim ni izgovoriti tu riječ. Rizik je ludilo, a ono što proživljavamo je sukob u kojem svaka akcija zahtijeva reakciju na višoj razini."

Iako je vojna kampanja SAD-a i Izraela ubila brojne iranske čelnike i ozbiljno smanjila sposobnosti zemlje za proizvodnju projektila, režim u Teheranu i dalje je na vlasti. Iransko zatvaranje Hormuškog moreuza izaziva gospodarski kaos diljem svijeta i dodatno povećava pritisak na Trumpa da okonča rat.

U objavi na društvenim mrežama u utorak, nakon što je objavljen intervju s Krosetom, Tramp je, govoreći o Iranu, poručio: "Cijela civilizacija umrijet će večeras i nikada se više neće vratiti."

Priprema za katastrofu

Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije izjavio je u martu da se organizacija priprema za nuklearnu katastrofu ako rat nastavi eskalirati. Jedan od deklariranih ciljeva rata bio je spriječiti Iran da stekne kapacitete za nuklearno oružje. Taj je cilj ostvaren, prema više američkih i izraelskih izvora.

Sjedinjene Američke Države i Izrael posjeduju nuklearno oružje, iako izraelski čelnici odbijaju potvrditi ili opovrgnuti njegovo postojanje.

Sjedinjene Američke Države jedina su zemlja koja je upotrijebila nuklearno oružje, bombardirajući japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. tokom Drugog svjetskog rata. Više od 100.000 ljudi poginulo je kao posljedica tih bombardiranja, čak i prema najkonzervativnijim procjenama.