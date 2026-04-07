Katar upozorava: "Rat izmiče kontroli, na korak smo do tačke s koje nema povratka"

Rat na Bliskom istoku približio se tački u kojoj ga više neće biti moguće kontrolisati, upozorilo je u utorak katarsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Dramatičan apel

Zbog toga su uputili dramatičan apel svim stranama u sukobu da hitno pronađu rješenje i okončaju nasilje prije nego što bude prekasno.

- Još od 2023. godine upozoravamo da ćemo, ukoliko se eskalacija ne zaustavi, doći u situaciju kojom nećemo moći upravljati. Sada smo na samo korak od te tačke - izjavio je glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari.

On je naglasio ozbiljnost situacije dodavši: "Ako se ne stavi pod kontrolu, eskalacija će nas dovesti u situaciju u kojoj nema kontrole. Vrlo smo blizu te tačke. U ovom sukobu nema pobjednika, postoje samo sve veći gubici."

Najnoviji ratni sukob na Bliskom istoku eskalirao je 28. februara nakon koordiniranih američko-izraelskih napada na Iran. Teheran je odgovorio žestokim osvetničkim napadima koristeći rakete i dronove širom regije, a povukao je i radikalan potez blokiranja strateški važnog Hormuškog moreuza. Kroz ovaj prolaz inače se transportuje oko petina ukupne svjetske proizvodnje nafte, što je izazvalo paniku na globalnim tržištima.

Trampova prijetnja

Situaciju je dodatno zaoštrio američki predsjednik Donald Tramp, koji je u ponedjeljak uputio oštro upozorenje Iranu. Tramp je zaprijetio uništenjem cijele zemlje "tokom samo jedne noći" ukoliko Teheran ne ispuni njegov ultimatum i ne otvori Hormuški moreuz do srijede u 20:00 sati po vašingtonskom vremenu (u noći sa srijede na četvrtak, u 02:00 sata po našem vremenu).

Kao direktna posljedica iranskih napada i opšteg regionalnog haosa, Katar se našao pod ozbiljnom prijetnjom. Prema riječima Al-Ansarija, ugrožena je prehrambena, vodena, ali i ekološka sigurnost zemlje, a Katar se trenutno nalazi na samom rubu ovih izazova.

- Nadamo se da ćemo prebroditi ovo i da ćemo se uspjeti vratiti u sigurnije okruženje. Ipak, sasvim je jasno da nas sve što se trenutno dešava izuzetno zabrinjava - zaključio je katarski zvaničnik.