Ben Gvir se hvali kontroveznim zakonom: Palestincima sam uzeo sve, sad ću im uzeti i život

Ministar nacionalne sigurnosti Izraela Itamar Ben Gvir ponovo je dao izuzetno kontroverzne izjave, kada je ponosno govorio o zakonu kojim je uvedena smrtna kazna za palestinske zatvorenike.

Ben Gvir je ranije, uz šampanjac, proslavio uvođenje ovog zakona, hvaleći se svojom ulogom u njegovom usvajanju, a sada je otišao korak dalje.

"Sve sam im uzeo"

Tokom jednog obraćanja medijima, izraelski radikalni ministar ponosno je govorio o svojim odlukama da se palestinskim zatvorenicima uskraćuju osnovni uslovi za boravak u izraelskim zatvorima.

- Ja sam im oduzeo njihove privilegije: kantine, hranu, izlete, šetnje po dvorištu, akademske studije. Oduzeo sam im sve. Želim također oduzeti teroristima život - rekao je Ben Gvir.

Potencijalna odluka sudova

Pored toga, najavio je da će ignorisati potencijalnu odluku izraelskih sudova, koji bi mogli narediti stavljanje ovog zakona van snage.

- Vidio sam da su za zatvore govorili da će sud to spriječiti i uspio sam da napravim promjenu. Vidio sam da su za reformu oružja govorili da će sud to spriječiti i uspio sam da napravim promjenu. Želim da vam kažem još jednu stvar: ako sud spriječi, treba popraviti sud, a ne ovaj zakon - rekao je.

Vrijedi istaći da brojni palestinski zatvorenici ostaju u izraelskim zatvorima bez da im se otkrije zbog čega su lišeni slobode, te bez prava na žalbu ili iznošenje argumenata zbog čega bi trebali biti na slobodi.

Osim uslova koje im je nametnuo Ben Gvir, palestinski zatvorenici se također žale na česta maltretiranja, uključujući i seksualno zlostavljanje.