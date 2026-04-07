Napeti pregovori SAD i Irana: Rok ističe, dogovor sve neizvjesniji

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u posljednja 24 sata donijeli su određeni napredak, ali postizanje dogovora o prekidu vatre do roka koji je postavio Donald Tramp (Trump) i dalje djeluje malo vjerovatno, prenosi Axios.

Prema izvorima upoznatim s pregovorima, pristup u Bijeloj kući promijenjen je, s pitanja da li je dogovor moguć, na to da li ga je moguće postići u kratkom vremenskom roku. Neuspjeh bi, kako se navodi, mogao dovesti do ozbiljne eskalacije sukoba.

Tramp je zaprijetio napadima na ključnu infrastrukturu Irana, uključujući mostove i elektrane, ukoliko ne dođe do dogovora o otvaranju Hormuškog moreuza. S druge strane, Iran je poručio da bi mogao odgovoriti udarima na energetske i vodne objekte u zaljevskim državama.

Kao glavne prepreke izdvajaju se zahtjevi Irana za čvrstim garancijama da sukob neće biti nastavljen nakon eventualnog prekida vatre, kao i sporiji proces donošenja odluka unutar iranskog vodstva zbog sigurnosne situacije.

U međuvremenu su se pojavile oprečne informacije o toku pregovora. Dok pojedini mediji navode da je Iran prekinuo komunikaciju, iranski zvaničnici to demantuju, a potpuna potvrda takvih tvrdnji izostaje.

U razgovore su uključeni visoki američki zvaničnici, uključujući potpredsjednika i specijalne izaslanike, dok komunikacija s iranskom stranom ide i putem posrednika među kojima su Pakistan, Egipat i Turska.

Kao moguće rješenje razmatraju se mjere izgradnje povjerenja, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza uz garancije o smirivanju sukoba, kao i privremeni prekid vatre u trajanju od 45 dana kako bi se omogućili daljnji pregovori.

Izvori navode da su razgovori ozbiljni, ali da konačna odluka zavisi od odgovora iranske strane, koji se i dalje očekuje.