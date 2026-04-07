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PORTPAROLKA BIJELE KUĆE

Levit: Samo Tramp zna što će učiniti ako Iran ne pristane na dogovor

Iranski režim ima rok do 20 sati po istočnoameričkom vremenu (02:00 po našem vremenu) da odgovori na situaciju i postigne dogovor, rekla je

Levit i Tramp. AP

M. Až.

7.4.2026

Dok svijet nastoji procijeniti koliko ozbiljno shvatiti prijetnje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Iranu, Bijela kuća ponovo je naglasila zahtjev da Teheran u narednim satima postigne dogovor, ističući da samo Trump zna kako će reagirati ako se to ne dogodi.

- Iranski režim ima rok do 20 sati po istočnoameričkom vremenu (02:00 po našem vremenu) da odgovori na situaciju i postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit za više medija, uključujući Al Jazeeru i Wall Street Journal.

- Samo predsjednik zna kako stvari stoje i što će učiniti - dodala je Levit.

U ranijoj izjavi, koju su mnogi osudili, a neki analitičari smatraju da bi mogla predstavljati ratni zločin ako bi se provela, Tramp je zaprijetio da će "cijela civilizacija umrijeti večeras" ukoliko Iran, država s oko 90 miliona stanovnika, ne pristane na njegov zahtjev za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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