Levit: Samo Tramp zna što će učiniti ako Iran ne pristane na dogovor

Dok svijet nastoji procijeniti koliko ozbiljno shvatiti prijetnje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Iranu, Bijela kuća ponovo je naglasila zahtjev da Teheran u narednim satima postigne dogovor, ističući da samo Trump zna kako će reagirati ako se to ne dogodi.

- Iranski režim ima rok do 20 sati po istočnoameričkom vremenu (02:00 po našem vremenu) da odgovori na situaciju i postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit za više medija, uključujući Al Jazeeru i Wall Street Journal.

- Samo predsjednik zna kako stvari stoje i što će učiniti - dodala je Levit.

U ranijoj izjavi, koju su mnogi osudili, a neki analitičari smatraju da bi mogla predstavljati ratni zločin ako bi se provela, Tramp je zaprijetio da će "cijela civilizacija umrijeti večeras" ukoliko Iran, država s oko 90 miliona stanovnika, ne pristane na njegov zahtjev za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.