Iranci o Trampovim ultimatumima: Već smo imuni, toliko je puta promijenio datume

Samo nekoliko sati prije isteka ultimatuma koji je upućen Iranu, Donald Tramp u utorak je zaprijetio da će iskorijeniti "čitavu civilizaciju", dok njegovi politički protivnici u Sjedinjenim Američkim Državama govore o mentalnom stanju predsjednika. Tramp je Iranu dao rok do 20:00 sati po istočnoameričkom vremenu (02:00 po našem vremenu) da ponovo otvori Hormuški moreuz, ključan za globalnu opskrbu naftom.

U suprotnom, "čitava civilizacija će večeras umrijeti", izjavio je, obraćajući se naciji koja se često naziva kolijevkom civilizacije, dodajući: "Ne želim da se to dogodi, ali vjerovatno hoće."

Njegov potpredsjednik Džej Di Vens rekao je, međutim, da je "optimističan da ćemo postići dobar ishod". Istovremeno je upozorio da Iranci "moraju znati da u svom arsenalu imamo alate koje do sada nismo odlučili koristiti".

Nakon te izjave, na nalogu povezanom s bivšom demokratskom predsjedničkom kandidatkinjom Kamalom Haris sugerisana je moguća upotreba nuklearnog oružja, što je Bijela kuća odlučno demantovala. Jedino Donald Tramp zna "što će učiniti" u Iranu, izjavila je njegova glasnogovornica Kerolajn Levit.

Bombardovanje se nastavlja

U međuvremenu, Izrael i Sjedinjene Američke Države nastavili su u utorak bombardovanje infrastrukture Islamske Republike. Dva mosta, jedna cesta i jedna željeznička pruga pogođeni su južno od Teherana, pri čemu su poginule dvije osobe, dok je autocesta zatvorena na sjeveru zemlje nakon napada, prema navodima iranskih medija.

Željeznički saobraćaj obustavljen je nakon što je izraelska vojska pozvala Irance da se suzdrže od putovanja vozom do 17:30 sati po GMT-u.

U Zaljevu su napadi bili usmjereni na otok Harg, ključno središte iranske naftne industrije, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr. Harg čini približno 90 posto iranskog izvoza sirove nafte. Meta bombardovanja bila je i provincija Alborz na sjeveru zemlje, javili su lokalni mediji. Poginulo je osamnaest osoba, među kojima i dvoje djece.

Iranci između straha i ravnodušnosti

U Teheranu, Iranci djeluju podijeljeno između straha i određene ravnodušnosti prema upozorenjima američkog predsjednika, piše agencija France presse.

- Za nas rat nije samo naslov ili politička analiza; to je kolaps života... Vaš rat je naša noćna mora - rekao je iranski novinar Elahe Mohamadi na X-u.

Morteza Hamidi, 62-godišnji penzioner, odbacuje novi ultimatum: Donald Tramp "toliko je puta promijenio datume da smo sada imuni na njegove prijetnje".

Za Amira, 40-godišnjeg stanovnika Teherana, ljudi "su zabrinuti", ali "također kažu da ako bude napadnuta infrastruktura, morat ćemo to izdržati jer ako islamski režim ostane, počet će nas ubijati već sljedeći dan".

Kritike Trampa

Agencija France presse u svojoj analizi ističe da Tramp nikada nije bio odmjeren u svojim izjavama, niti je vodio računa o njihovoj dosljednosti. Međutim, kada je riječ o Iranu, njegove kontradiktorne i pretjerane izjave potaknule su protivnike da se zapitaju o njegovom mentalnom zdravlju.

Republikanski lider učinio je svoju "nefiltriranu" osobnost zaštitnim znakom, a njegovi najodaniji pristalice vide je kao dokaz autentičnosti, navodi AFP.

S druge strane, politički protivnici njegove izjave tumače kao dokaz mentalne nestabilnosti američkog predsjednika.

Lider demokratske manjine u Senatu Sjedinjenih Američkih Država Čak Šumer kritikovao je Trampa kao "vrlo bolesnu osobu". "Svaki republikanac koji nam se odbije pridružiti u glasanju protiv ovog bezobzirnog rata nosit će odgovornost za svaku posljedicu", napisao je na svom nalogu na X-u.

Demokratska senatorica Pedi Marej nazvala je predsjednikove izjave "krvožednim". "On je jednostavno lud", rekao je demokratski guverner Kentakija Endi Bešir. Kongresnica Mardžori Tejlor Grin, nekada Trampova saveznica, a danas oštra kritičarka, izjavila je da je Donald Tramp "poludio".

Pridružujući se mnogim demokratima i nekim republikancima koji se protive predsjedniku, ova ultrakonzervativna političarka u utorak se založila za primjenu 25. amandmana, koji omogućava smjenu predsjednika za kojeg se smatra da nije sposoban obavljati svoju dužnost.

Web stranica Axios citirala je u utorak anonimnog američkog zvaničnika koji je Donalda Trampa opisao kao "bijesnog psa", ratobornijeg od šefa Pentagona Pita Hegseta.

Gutereš zabrinut zbog izjava

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je u utorak da je "duboko zabrinut" nedavnim izjavama Donalda Trampa o Iranu, posebno njegovim prijetnjama da će uništiti "čitavu civilizaciju", prema riječima njegovog glasnogovornika.

- Generalni sekretar duboko je zabrinut izjavama koje smo čuli jučer i ponovo jutros (...) koje sugeriraju da bi cijeli narod ili civilizacija mogli biti izloženi posljedicama političkih i vojnih odluka - rekao je Stefan Dižarik.

- Nijedan vojni cilj ne opravdava masovno uništavanje društvene infrastrukture ili namjerno nanošenje takve patnje civilnom stanovništvu - dodao je.

Predsjednik Češke Petr Pavel izjavio je da je kritiziranje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa "hod po tankom ledu", uporedivši situaciju s bajkom "Carevo novo ruho".

- Reći bilo kakvu kritiku na račun Trampa danas je kao hod po tankom ledu. Ponekad nerado kažemo caru da je gol - rekao je Pavel, referirajući se na poznatu bajku Hansa Kristijana Andersena, prenose Češke novine.