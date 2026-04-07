Turski i britanski ministri vanjskih poslova razgovarali o naporima za okončanje rata i postizanje trajnog mira

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je telefonom s britanskom ministricom vanjskih poslova Ivetom Kuper (Yvette Cooper), saopćilo je u utorak tursko Ministarstvo vanjskih poslova.

Dvoje diplomata su razgovarali o diplomatskim naporima usmjerenim na okončanje rata u regionu i uspostavljanje održivog mira, navelo je Ministarstvo.

Također su pregledali bilateralne odnose između Turske i Velike Britanije.

Razgovor je održan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp dao Iranu rok do utorka u 20 sati po istočnom vremenu da ponovo otvori Hormuški moreuz i postigne dogovor ili se suoči s napadima na svoju energetsku infrastrukturu.

Regionalne tenzije su se povećale od kada su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, pri čemu je do sada ubijeno više od 1.400 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei).

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne resurse. Iran je također ograničio kretanje brodova kroz Hormuški moreuz.