Šta bi Iran mogao ciljati nakon isteka Trampovog roka

Gasna polja Karish i Tanin, koja se nalaze u blizini obala Izraela u istočnom Sredozemlju, smatraju se potencijalnim ciljevima iranskih udara ukoliko prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će uništiti infrastrukturu u Iranu budu realizovane.

Dokument koji je distribuirala iranska državna televizija Press TV navodi da su istaknute četiri tačke, uključujući reference na gasna polja Karish i Tanin kao potencijalne ciljeve.

Preostale tačke u dokumentu nisu bile jasno vidljive, jer su bile zamagljene.

Tramp je postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom vremenu i zaprijetio da će uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako Teheran ne otvori ponovo Hormuški moreuz i ne postigne dogovor.

Regionalne eskalacije se nastavljaju od kada su Izrael i SAD lansirali ofanzivu na Iran 28. februara.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne resurse, pri čemu je došlo do žrtava, štete na infrastrukturi te ometanja globalnog tržišta i avijacije.