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POTENCIJALNE METE

Šta bi Iran mogao ciljati nakon isteka Trampovog roka

Dokument koji je distribuirala iranska državna televizija Press TV navodi da su istaknute četiri tačke

Amin Ahouei

M. Až.

7.4.2026

Gasna polja Karish i Tanin, koja se nalaze u blizini obala Izraela u istočnom Sredozemlju, smatraju se potencijalnim ciljevima iranskih udara ukoliko prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će uništiti infrastrukturu u Iranu budu realizovane.

Dokument koji je distribuirala iranska državna televizija Press TV navodi da su istaknute četiri tačke, uključujući reference na gasna polja Karish i Tanin kao potencijalne ciljeve.

Preostale tačke u dokumentu nisu bile jasno vidljive, jer su bile zamagljene.

Tramp je postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom vremenu i zaprijetio da će uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako Teheran ne otvori ponovo Hormuški moreuz i ne postigne dogovor.

Regionalne eskalacije se nastavljaju od kada su Izrael i SAD lansirali ofanzivu na Iran 28. februara.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne resurse, pri čemu je došlo do žrtava, štete na infrastrukturi te ometanja globalnog tržišta i avijacije.

# IRAN
# SAD
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