Papa Lav: Prijetnje Iranu potpuno su neprihvatljive

Papa Lav XIV izjavio je da su prijetnje upućene iranskom narodu "potpuno neprihvatljive", svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na društvenim mrežama poručio da će "cijela jedna civilizacija umrijeti večeras".

- Postoje, naravno, pitanja međunarodnog prava, ali i više od toga. Ovo je moralno pitanje, za dobrobit ljudi u cjelini - rekao je Papa ispred Kastel Gandolfa, papinske ljetne rezidencije jugoistočno od Rima.

Papa je ponovio poruku s uskršnje mise, pozvavši ljude da "uvijek traže mir, a ne nasilje, da odbace rat, posebno rat za koji mnogi kažu da je nepravedan, koji nastavlja eskalirati i ne rješava ništa".

Pozvao je i da se ne zaborave "žrtve ovog kontinuiranog rata", uključujući djecu, starije i bolesne. Papa, koji se u posljednje vrijeme istakao kao jedan od glasnijih kritičara rata u Iranu, naglasio je da su napadi na civilnu infrastrukturu u suprotnosti s međunarodnim pravom.

- To je i znak mržnje, podjela i razaranja za koje je čovjek sposoban, a svi želimo raditi za mir - rekao je, pozvavši građane širom svijeta da se obrate svojim političkim predstavnicima i zatraže prekid sukoba.

Ranije je za CNN izjavio da se nada kako Donald Tramp traži izlaz iz sukoba s Iranom te je pozvao svjetske lidere da se vrate pregovorima.