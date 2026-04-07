Iran tvrdi da se više od 14 miliona dobrovoljaca prijavilo u vojsku

Oko 14,4 miliona Iranaca prijavilo se za dobrovoljnu vojnu službu, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, dok američko-izraelski sukob protiv Irana traje gotovo šest sedmica.

Prema navodima državne radiotelevizije IRIB, među prijavljenima su i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, kao i većina članova njegove vlade. Galibaf je istakao da se i sam prijavio.

Agencija dpa navodi da ove informacije nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Broj koji je iznio Galibaf predstavljao bi približno šestinu ukupnog stanovništva Irana, koje broji oko 90 miliona ljudi.

Prema izvještaju IRIB-a, dobrovoljci bi mogli biti raspoređeni uz snage Revolucionarne garde (IRGC) i regularne vojske. Jedna od mogućih uloga bila bi formiranje živih lanaca radi zaštite važnih objekata od potencijalnih napada, prenosi radiotelevizija.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Tasnim, bliska IRGC-u, prikazuju živi lanac na mostu Sefid u jugozapadnom gradu Ahvazu.

IRIB ističe da veliki broj prijavljenih predstavlja znak nacionalnog jedinstva i spremnosti za odbranu, u kontekstu ultimatuma koji je Iranu uputio američki predsjednik Donald Tramp, prema kojem bi do kraja utorka Iran trebao ponovo otvoriti Hormuški moreuz ili se suočiti s napadima na mostove i energetsku infrastrukturu.