Pakistanski premijer traži od Trampa odgodu roka za dvije sedmice

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif pozvao je na dvosedmično primirje između zaraćenih strana kako bi se, kako je naveo, "omogućilo diplomatiji da dovede do konačnog završetka rata", objavio je na mreži X.

Istovremeno je od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zatražio da produži rok koji je postavljen Iranu za dodatne dvije sedmice, te da u tom periodu Iran ponovo otvori Hormuški moreuz.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp ranije je na svojoj mreži Truth Social uputio ozbiljnu prijetnju, upozoravajući na moguće posljedice ukoliko Iran nastavi odbijati da ispuni zahtjeve.

- Jedna cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada više neće biti vraćena. Ne želim da se to dogodi, ali vjerovatno hoće - poručio je Tramp.