Iranski ambasador pri UN-u osudio Trampove prijetnje uništenjem cijele civilizacije Irana

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama (UN) kritikovao je u utorak objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama u kojoj je zaprijetio uništenjem cijele civilizacije Irana, optužujući ga da otvoreno izražava namjeru da počini ratne zločine.

- Danas je predsjednik Sjedinjenih Država ponovo posegnuo za jezikom koji nije samo duboko neodgovoran nego i krajnje alarmantan, izjavljujući da će cijela civilizacija nestati večeras i nikada više neće biti vraćena - rekao je Amir Said Iravani Vijeću sigurnosti UN-a, nakon što su Rusija i Kina stavile veto na nacrt rezolucije o Hormuškom moreuzu koji je predložio Bahrein.

Iravani je rekao da je žalosno i alarmantno da, pred očima međunarodne zajednice, predsjednik Sjedinjenih Država bestidno i otvoreno upućuje prijetnje uništenjem iranske civilne infrastrukture, uključujući mostove, elektrane i energetska postrojenja, postavljanjem ultimatuma.

Rekao je da to predstavlja otvoreno otkrivanje namjere da se počine ratni zločini i zločini protiv čovječnosti.

Napominjući da bi odbijena rezolucija samo dodatno povećala opasnost od strane SAD-a, Iravani je upozorio da bi tekst samo ohrabrio Sjedinjene Države i Izrael da nastave sa svojim nezakonitim djelovanjima i zločinima, dok bi ih istovremeno štitio od odgovornosti.

Veto Rusije i Kine

Odbacio je nacrt rezolucije kao manjkav, činjenično, pravno i politički te je dodao da je u potpunosti jednostran, pristrasan i neodbranjiv.

Iravani je također rekao da nacrt iskrivljuje stvarno stanje lažno pripisujući odgovornost Iranu, žrtvi agresije, dok namjerno ignoriše uzroke trenutne krize.

- U suštini, ovo je bio nacrt Sjedinjenih Država predstavljen pod drugim imenima - dodao je.

Govoreći o vetu Rusije i Kine, Iravani je izrazio zahvalnost, pripisujući tim zemljama zasluge što su osigurale da Vijeće sigurnosti ne bude instrumentalizirano za legitimizaciju agresije, i dodao je da su time čvrsto stajale na pravoj strani historije.

Rezolucija o Hormuškom moreuzu

Iravanijeve izjave uslijedile su nakon što nacrt rezolucije o Hormuškom moreuzu nije usvojen u Vijeću, uprkos tome što je dobio 11 glasova.

Nacrt je snažno ohrabrivao države da koordiniraju napore, odbrambene prirode, u skladu s okolnostima, kako bi doprinijele osiguravanju sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, uključujući pratnju trgovačkih i komercijalnih brodova, te da odvrate pokušaje zatvaranja, ometanja ili na bilo koji drugi način ometanja međunarodne plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Također je tražio da koordinisani napori članova Vijeća budu odbrambene prirode i da se poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da njihove aktivnosti budu provedene u potpunom skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.