Video / Izrael napao željezničke pruge i mostove u Iranu

Premijer Benjamin Netanyahu saopćio je je da je Izrael u utorak napao željezničke pruge i mostove u Iranu koje koristi Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), nakon što su iranski zvaničnici javili o šteti na najmanje dva mosta i željezničkoj infrastrukturi.

- Slomili smo teroristički režim u Iranu s još većom snagom i sve većom silom - izjavio je Netanjahu u video snimku koji je objavio njegov ured.

- Jučer su naši piloti uništili transportne avione i desetke helikoptera u bazi iranskih zračnih snaga. Danas su napali željezničke pruge i mostove koje koristi IRGC - kazao je.