Video / Izrael napao željezničke pruge i mostove u Iranu

Premijer Benjamin Netanyahu saopćio je je da je Izrael u utorak napao željezničke pruge i mostove u Iranu koje koristi Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), nakon što su iranski zvaničnici javili o šteti na najmanje dva mosta i željezničkoj infrastrukturi.
- Slomili smo teroristički režim u Iranu s još većom snagom i sve većom silom - izjavio je Netanjahu u video snimku koji je objavio njegov ured.
- Jučer su naši piloti uništili transportne avione i desetke helikoptera u bazi iranskih zračnih snaga. Danas su napali željezničke pruge i mostove koje koristi IRGC - kazao je.
Portparol izraelske vojske, brigadni general Efi Defrin, rekao je da "piloti zračnih snaga nastavljaju produbljivati štetu iranskom terorističkom režimu."
- Sinoć smo eliminirali nekoliko zapovjednika režima i napali ključnu infrastrukturu koju je koristio - napisao je on u objavi na platformi X, prenosi AFP.