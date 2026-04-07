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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Video / Izrael napao željezničke pruge i mostove u Iranu

Slomili smo teroristički režim u Iranu s još većom snagom i sve većom silom, izjavio je Netanjahu

Napadnute pruge. Platforma X

FENA

7.4.2026

Premijer Benjamin Netanyahu saopćio je je da je Izrael u utorak napao željezničke pruge i mostove u Iranu koje koristi Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), nakon što su iranski zvaničnici javili o šteti na najmanje dva mosta i željezničkoj infrastrukturi.

- Slomili smo teroristički režim u Iranu s još većom snagom i sve većom silom - izjavio je Netanjahu u video snimku koji je objavio njegov ured.

- Jučer su naši piloti uništili transportne avione i desetke helikoptera u bazi iranskih zračnih snaga. Danas su napali željezničke pruge i mostove koje koristi IRGC - kazao je.

Portparol izraelske vojske, brigadni general Efi Defrin, rekao je da "piloti zračnih snaga nastavljaju produbljivati ​​štetu iranskom terorističkom režimu."

- Sinoć smo eliminirali nekoliko zapovjednika režima i napali ključnu infrastrukturu koju je koristio - napisao je on u objavi na platformi X, prenosi AFP.

# IZRAEL
# IRAN
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