Video / Vens nazvao Trampa na skupu podrške Orbanu, javio mu se

- Volim tog Viktora, reći ću vam, on je fantastičan čovjek. Imali smo izvanredan odnos - rekao je Tramp okupljenima putem zvučnika telefona koji je Vens prislonio na mikrofon.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je snažnu podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, uključivši se telefonom u politički skup održan u Budimpešti. Poziv je s bine uspostavio potpredsjednik Džej Di Vens, koji je stigao u Mađarsku kako bi podržao Orbanovu kampanju pred predstojeće izbore.

Vens se obratio publici u sportskom parku MTK u Budimpešti, a ovo mu je bila prva zvanična posjeta Mađarskoj.

Podrška uoči neizvjesnih izbora

Ovakav nastup američkog političkog vrha dolazi u osjetljivom trenutku za Orbana, konzervativnog lidera koji je na vlasti od 2010. godine. Najnovija istraživanja javnog mnijenja pokazuju da njegova stranka Fides zaostaje za proevropskom opozicionom strankom Tisa, koju predvodi Peter Mađar, uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april.

Orbanova bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom rata u Ukrajini izdvaja ga među evropskim liderima, ali ga Tramp već duže vrijeme ističe kao svog političkog saveznika.

Pohvale za migrantsku politiku

Tramp je posebno pohvalio Orbanovu strogu migrantsku politiku, uporedivši je s pristupima drugih evropskih zemalja.

- Zapamtite ovo, on nije dopustio ljudima da jurišaju na vašu zemlju i napadnu vašu zemlju, kao što su to učinili drugi i uništili svoje zemlje - poručio je Tramp.

- Sačuvao je vašu zemlju. Zadržao je Mađare u njihovoj domovini i obavio je fantastičan posao - dodao je.

Prije nego što je uspostavio vezu s predsjednikom, Vens se suočio s manjim tehničkim poteškoćama. Tokom prvog pokušaja poziva čula se automatska poruka da broj nema aktiviranu govornu poštu.

- U redu, pokušajmo ponovo - rekao je Vens, dodajući: "Signal je dobar", nakon čega je uzviknuo: "Zvoni. To je to", neposredno prije nego što se Tramp javio.

Iako je Vens naglasio da nije došao govoriti Mađarima kako da glasaju, kasnije ih je pozvao da "izađu na izbore" i "stanu uz Viktora Orbana, jer on stoji uz vas".

Podrška Orbanu dolazi u trenutku pojačanih globalnih tenzija. Tramp je istovremeno zaprijetio Iranu uništenjem "cijele civilizacije" ukoliko se do zadanog roka, koji ističe u 02:00 sata u noći na srijedu, ne postigne dogovor u aktuelnim pregovorima.