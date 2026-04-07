Pakistanski premijer traži od Trampa dvosedmično odlaganje roka i primirje u Iranu, Bijela kuća poručila: "Odgovorit ćemo"

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trampa da odgodi svoj rok za Iran za dvije sedmice, uz istovremeni poziv Teheranu da tokom tog perioda dozvoli nesmetan pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.

- Kako bi se omogućilo da diplomatija ide svojim tokom, iskreno molim predsjednika Trampa da produži rok za dvije sedmice. Pakistan, u potpunoj iskrenosti, moli iransku braću da otvore Hormuški moreuz na period od dvije sedmice kao gest dobre volje. Također pozivamo sve zaraćene strane da poštuju primirje u trajanju od dvije sedmice kako bi diplomatija mogla postići konačan završetak rata, u interesu dugoročnog mira i stabilnosti u regiji - napisao je Šehbaz Šarif, čija vlada djeluje kao posrednik između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Pakistanski premijer je istakao da napori za okončanje sukoba "napreduju stabilno, snažno i moćno".

Ranije ove sedmice, u objavi ispunjenoj oštrim upozorenjima, Tramp je najavio da će Sjedinjene Američke Države napasti elektrane i mostove u Iranu počevši od utorka navečer ako Islamska Republika ne otvori ponovo ključni plovni put. Rok američkog predsjednika ističe u 20 sati po istočnom vremenu (EST).

- Nisam još u potpunosti informisan. Mogu reći ovo, poznajem ga veoma dobro. On je izuzetno cijenjen čovjek, svuda - rekao je Tramp komentarišući prijedlog, prenosi Fox News.

Sekretarka za štampu Levit izjavila je: "Predsjednik je upoznat s prijedlogom i odgovor će uslijediti".

Agencija Reuters je javila, pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika, da Teheran pozitivno razmatra zahtjev Pakistana za dvosedmični prekid vatre.