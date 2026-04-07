CIA koristila novu tehnologiju detekcije otkucaja srca za pronalazak američkog pilota u Iranu

CIA je koristila sistem za detekciju otkucaja srca dugog dometa pod nazivom "Ghost Murmur" kako bi locirala i spasila oborenog američkog pilota na jugu Irana, što predstavlja prvu operativnu upotrebu ove tehnologije na terenu, objavio je "New York Post" u utorak, pozivajući se na dva izvora upoznata s programom.

Sistem koristi kvantnu magnetometriju za detekciju elektromagnetnog potpisa ljudskog otkucaja srca, u kombinaciji s umjetnom inteligencijom koja filtrira pozadinsku buku.

Ta sposobnost je "poput slušanja glasa na stadionu, s tim da je stadion hiljadu kvadratnih milja pustinje", rekao je jedan izvor, dodajući da "u pravim uslovima, ako vam srce kuca, pronaći ćemo vas".

Ranjeni oficir za sisteme naoružanja skrivao se u planinskoj pukotini nakon što je njegov avion F-15 oboren 2. aprila.

Udaljeni teren pokazao se gotovo idealnim za prvi test tehnologije, uz nizak nivo elektromagnetnih smetnji, gotovo bez drugih ljudskih signala i snažan termalni kontrast između živog tijela i pustinjskog tla noću, što je, prema jednom izvoru, pružilo "sekundarni sloj potvrde".

Tehnologija se oslanja na mikroskopske defekte u sintetičkim dijamantima kako bi detektovala signale otkucaja srca na udaljenostima znatno većim od onih koje omogućavaju konvencionalni senzori, iako izvori navode da najbolje funkcioniše u udaljenim područjima i zahtijeva značajno vrijeme obrade podataka.

US Central Command je potvrdila da su dva pripadnika vojske spašena nakon što je njihov avion F-15E oboren projektilom ispaljenim s ramena.