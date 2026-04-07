Iranci tvrde: Tramp traži bilo kakav kontakt s Iranom, Hegset zabrinut za svoju poziciju

Poluzvanična iranska novinska agencija Fars je, citirajući neimenovanog izvora, navela da je predsjednik SAD-a Donald Tramp pod sve većim političkim pritiskom i da pokušava osigurati primirje s Iranom, barem privremeno.

Kako ističu, politički pritisak na američkog predsjednika da okonča rat postaje sve veći.

Prema navodima agencije Fars, pet svjetskih lidera i osam šefova različitih obavještajnih službi kontaktiralo je Teheran u ime Vašingtona u nadi da mogu postići dogovor o primirju.

"Hegset zabrinut"

Izvještaj se, osim Trampa, fokusira i na ministra odbrane SAD-a Pita Hegseta, za kojeg agencija navodi da je "u strahu za svoj posao".

Kako se navodi, Hegset je pokrenuo promjene u kadrovima na najvišem nivou američke vojske kako bi zadržao svoju poziciju, ali postoji rizik da će uskoro biti zamijenjen, dijelom zbog rata u Iranu.

Pritisak na Trampa

Agencija Fars također navodi da "jevrejski lobi" vrši pritisak na Trampa u nadi da Sjedinjene Američke Države neće napustiti sukob s Iranom.

Međutim, politički pritisak zbog rastućih cijena goriva, kao i činjenice da vlast u Teheranu ostaje čvrsta uprkos američko-izraelskim napadima, postaje sve veći problem za Trampa na domaćem planu, posebno u kontekstu predstojećih izbora zakazanih za novembar.