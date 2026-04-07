Poštanski kurir bit će deportovan u BiH zbog krađe "teške" 100.000 franaka

Viši sud u Cirihu potvrdio je presudu nižeg suda i odlučio da deportuje 38-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine u njegovu matičnu zemlju zbog krađe elektronskih uređaja u vrijednosti od 100.000 franaka.

Državljanin BiH žalio se na prethodnu presudu, posebno na dio o deportaciji jer u Švicarskoj ima porodicu, ali Viši sud u Cirihu odlučio je da se drži odluke niže sudske instance. On će biti protjeran iz Švicarske na pet godina.

Prema medijskim izvještajima, poštanski kurir je od sredine jula 2022. do hapšenja u novembru 2022. kao kurir transportne firme prisvojio 43 pošiljke, koje su uglavnom sadržavale elektronske artikle, prije svega televizore. Vrijednost otuđene robe prelazi 100.000 franaka.

Okružni sud u Cirihu osudio je optuženog u junu 2024. na uslovnu zatvorsku kaznu od 13 mjeseci i novčanu kaznu od 1.000 franaka, od čega je već odslužio 79 dana u istražnom zatvoru. Pored toga, sud je naredio petogodišnje proterivanje. On je 2010. došao u Švicarsku, posjeduje C-boravišnu dozvolu i radio je kao vozač.

Dugovi od oko pola miliona franaka

Osuđeni je priznao na sudu da ima velike dugove u visini od pola miliona franaka, prije svega kockarske dugove iz onlajn igara, posjeta kazinu i sportskih klađenja. Takođe, ima problema sa zelenaškim kamatama zbog novca koji je posuđivao u BiH. Kako je sam priznao, ima oko stotinu različitih povjerilaca kojima duguje novac.

Na današnjem ročištu rekao je da nije lopov i da je krađe počinio da bi otplatio dugove u domovini.

- Stidim se i žao mi je - naveo je.

Robu je uglavnom slao autobusima u domovinu, gdje je preprodavao. Dodao je da je zbog dugova izložen prijetnjama u BiH – jedan kamatar je čak naručio da ga pretuku. Takođe je priznao da je pod pritiskom dugova i stresa počeo koristiti kokain, što je dodatno pogoršalo njegov problem.

Pokušao da zaustavi deportaciju

Osuđeni već ima tri prethodne presude zbog pronevjere, krađe i saobraćajnih delikata. Trenutno je nezaposlen i iz zdravstvenih razloga podnio je zahtjev za invalidsku penziju, koji je još u toku.

On navodi da je deportacija njegov najveći problem. Njegova supruga, također iz BiH, u Švicarskoj živi od najranijeg djetinjstva i ne bi se vratila s njim u BiH.

- Potrebna mi je medicinska njega u Švicarskoj, a u BiH sam zbog dugova ugrožen - rekao je.

Međutim, Viši sud ga je na kraju osudio na uslovnu zatvorsku kaznu od 13 mjeseci i novčanu kaznu od 800 franaka. On će biti protjeran iz Švicarske na pet godina.