Tramp smatra da je iranski poziv za žive štitove nezakonit: "Nije im dopušteno to raditi"

Američki predsjednik Donald Tramp kratko je razgovarao sa novinarima NBC News-a, ali im nije dao nikakvo ažuriranje o statusu navodnih pregovora s Iranom. On je oštro kritikovao Teheran zbog poziva mladih da se formiraju u ljudske lance oko nuklearnih elektrana, koje je prethodno prijetio bombardovati.

- Potpuno je nezakonito. Nije im dopušteno to raditi - odgovorio je Tramp.

Na pitanje šta ga je motivisalo da jutros objavi kako cijela civilizacija večeras može nestati, što je zapanjilo svijet, rekao je: "Morat ćete to sami shvatiti".

Podsjećamo, nakon njegove prijetnje, u brojnim zemljama Bliskog istoka pojačane su mjere sigurnosti.

Kuvajt je pozvao svoje stanovnike da ostanu kod kuće između ponoći i šest sati ujutro u srijedu kao preventivnu mjeru.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif u međuvremenu je apelovao na Trampa da pomjeri svoj rok za postizanje sporazuma s Iranom za dvije sedmice i da Iran u tom periodu otvori Hormuški moreuz.

Neimenovani visoki iranski zvaničnik izjavio je za novinsku agenciju Reuters da Iran pozitivno razmatra prijedlog Pakistana, dok su iz Bijele kuće rekli da je američki predsjednik upoznat s tim prijedlogom.