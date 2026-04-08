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NIŠTA OD NAPADA

Tramp pristao na primirje s Iranom od dvije sedmice: Njihov prijedlog u 10 tačaka je dobra osnova, učinit ćemo sve da se sprovede

U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednik, i također predstavljajući zemlje Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugogodišnji problem blizu razrješenja

Donald Tramp. AP

S. S.

8.4.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social, sad prije isteka roka koji je postavio Iranu, da je pristao na prekid vatre na dvije sedmice.

- Na osnovu razgovora sa premijerom Pakistana Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom, tokom kojih su zatražili da odložim upotrebu razorne sile koja je planirana za večeras protiv Irana, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, hitno i sigurno otvaranje Hormuškog moreuza, saglasan sam da obustavim bombardovanje i napade na Iran u periodu od dve sedmice. Ovo će biti obostrani prekid vatre - naveo je Tramp i dodao:

- Razlog za ovu odluku je taj što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve, i veoma smo blizu konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom, kao i miru na Bliskom istoku. Primili smo prijedlog Irana u 10 tačaka i vjerujemo da predstavlja izvodljivu osnovu za pregovore. Gotovo sve tačke koje su ranije bile predmet neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su usaglašene, ali će dvosedmični period omogućiti da se sporazum finalizuje i sprovede. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednik, i također predstavljajući zemlje Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugogodišnji problem blizu razrješenja. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - naveo je.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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