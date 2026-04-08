Iranci izašli na ulice: Palili zastave Amerike i Izraela

Nakon što je objavljeno primirje, na ulicama Teherana okupili su se Iranci, a dio okupljenih izrazio je sumnju u dogovor s Amerikancima.

Snimke s mjesta događaja pokazuju kako neki pale američke i izraelske zastave, što je čest prizor na skupovima koji podržavaju režim u Iranu. Drugi su mahali iranskim zastavama i nosili fotografije iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija (Mojtaba Khamenei) i njegova ubijenog oca, bivšeg vođe ajatolaha Alija Hamneija.

- Amerika se do sada pokazala sto puta, dva puta smo sjeli za pregovarački stol, a oni su nas napali - rekla je jedna žena na mjestu događaja, prenosi Reuters. Dodala je kako bi SAD ovo primirje mogao iskoristiti da "ponovno ojača".