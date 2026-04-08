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NAKON OBJAVE PRIMIRJA

Iranci izašli na ulice: Palili zastave Amerike i Izraela

Amerika se do sada pokazala sto puta, dva puta smo sjeli za pregovarački stol, a oni su nas napali, rekla je jedna žena

Iranci na ulicama. AP

Dž. R.

8.4.2026

Nakon što je objavljeno primirje, na ulicama Teherana okupili su se Iranci, a dio okupljenih izrazio je sumnju u dogovor s Amerikancima.

Snimke s mjesta događaja pokazuju kako neki pale američke i izraelske zastave, što je čest prizor na skupovima koji podržavaju režim u Iranu. Drugi su mahali iranskim zastavama i nosili fotografije iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija (Mojtaba Khamenei) i njegova ubijenog oca, bivšeg vođe ajatolaha Alija Hamneija.

- Amerika se do sada pokazala sto puta, dva puta smo sjeli za pregovarački stol, a oni su nas napali - rekla je jedna žena na mjestu događaja, prenosi Reuters. Dodala je kako bi SAD ovo primirje mogao iskoristiti da "ponovno ojača".

- Hoće li se priroda Amerike promijeniti? Nemam pojma zašto su pristali... kao i uvijek, žele kupiti vrijeme za Izrael - tvrdi ona.

Druga žena dovela je u pitanje zašto bi Iran uopće trebao proglasiti primirje i ponovno otvoriti Hormuški moreuz, izvijestio je Reuters.

Posljednjih sedmica visoki dužnosnici iranskog režima u javnim su istupima više puta izražavali nepovjerenje prema SAD u pregovorima, ističući da je Iran bio napadnut dok je pregovarao s Vašingtonom na početku rata, kao i kada je prošlogodišnji 12-dnevni sukob izbio.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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