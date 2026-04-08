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IRANSKI MINISTAR

Aragči: Prihvatili su okvir našeg plana, obustavljamo odbrambene operacije

Kako je istakao u svojoj objavi, ključnu ulogu je odigrao Pakistan

Abas Aragči. AP

Dž. R.

8.4.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se nakon dogovorenog dvosedmičnog primirja.

Kako je istakao u svojoj objavi, ključnu ulogu je odigrao Pakistan, koji je bio posrednik u pregovorima između Vašingtona i Teherana.

- Kao odgovor na bratski zahtjev premijera Shehbaza Sharifa iznesen u njegovoj objavi, te uzimajući u obzir zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za pregovorima zasnovanim na njihovom prijedlogu od 15 tačaka, kao i najavu predsjednika SAD o prihvatanju općeg okvira iranskog prijedloga od 10 tačaka kao osnove za pregovore, ovim putem, u ime Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, izjavljujem da, ako se zaustave napadi na Iran, naše moćne oružane snage će obustaviti svoje odbrambene operacije - napisao je.

Referirao se i na ključno pitanje sporazuma, odnosno prolazak brodova kroz Hormuški moreuz.

- U periodu od dvije sedmice, siguran prolaz kroz Hormuški moreuz bit će moguć uz koordinaciju s oružanim snagama Irana i uz dužno uvažavanje tehničkih ograničenja - dodao je Aragči.

Ovim primirjem je, barem na dvije sedmice, obustavljen sukob koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara.

Do primirja je došlo prije isteka roka koji je dao predsjednik SAD Donald Tramp (Trump). On je najavio ogromne napade na energetsku infrastrukturu i druge mete u Iranu, te je prijetio da će "cijela civilizacija umrijeti", ali su Teheran i Vašington na kraju uspjeli doći do dogovora.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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