Aragči: Prihvatili su okvir našeg plana, obustavljamo odbrambene operacije

Iranski ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se nakon dogovorenog dvosedmičnog primirja.

Kako je istakao u svojoj objavi, ključnu ulogu je odigrao Pakistan, koji je bio posrednik u pregovorima između Vašingtona i Teherana.

- Kao odgovor na bratski zahtjev premijera Shehbaza Sharifa iznesen u njegovoj objavi, te uzimajući u obzir zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za pregovorima zasnovanim na njihovom prijedlogu od 15 tačaka, kao i najavu predsjednika SAD o prihvatanju općeg okvira iranskog prijedloga od 10 tačaka kao osnove za pregovore, ovim putem, u ime Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, izjavljujem da, ako se zaustave napadi na Iran, naše moćne oružane snage će obustaviti svoje odbrambene operacije - napisao je.

Referirao se i na ključno pitanje sporazuma, odnosno prolazak brodova kroz Hormuški moreuz.

- U periodu od dvije sedmice, siguran prolaz kroz Hormuški moreuz bit će moguć uz koordinaciju s oružanim snagama Irana i uz dužno uvažavanje tehničkih ograničenja - dodao je Aragči.

Ovim primirjem je, barem na dvije sedmice, obustavljen sukob koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara.

Do primirja je došlo prije isteka roka koji je dao predsjednik SAD Donald Tramp (Trump). On je najavio ogromne napade na energetsku infrastrukturu i druge mete u Iranu, te je prijetio da će "cijela civilizacija umrijeti", ali su Teheran i Vašington na kraju uspjeli doći do dogovora.