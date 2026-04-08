Predsjednik SAD proglasio potpunu pobjedu nad Iranom: "Ovo bi moglo biti zlatno doba"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) proglasio je "potpunu i cjelovitu pobjedu" Sjedinjenih Država nakon dogovora o dvosedmičnom prekidu vatre s Iranom, piše Reuters. U kratkom telefonskom razgovoru za agenciju AFP u utorak, na pitanje smatra li primirje pobjedom, Tramp je odgovorio: "Potpuna i cjelovita pobjeda. Sto posto. Nema sumnje."

Tramp se oglasio i na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Objavio je optimističnu poruku o Bliskom istoku, tvrdeći da je na pomolu "zlatno doba" za regiju. Prema njegovim riječima, Iran je spreman na mir, a SAD će pomoći u rješavanju zastoja u prometu kroz Hormuški moreuz.

- Velik dan za svjetski mir! Iran to želi, dosta im je svega! A tako i svima drugima! Sjedinjene Države pomoći će s prometom u Hormuškom moreuzu. Bit će puno pozitivne akcije! Zaradit će se golem novac. Iran može krenuti s obnovom. Opremit ćemo se svim mogućim zalihama i samo ćemo dežurati u blizini da osiguramo da sve ide dobro. Siguran sam da hoće. Baš kao što se događa i kod nas u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka!!! - napisao je Tramp.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp objavio je da pristaje na dvosedmičnu obustavu napada na Iran, pod uvjetom da Teheran odmah i potpuno otvori Hormuški moreuz, ključan za globalnu opskrbu naftom. Iran i Izrael potom su potvrdili da prihvaćaju privremeno primirje, a američka vojska pauzirala je napade dok Bijela kuća ističe da je riječ o osnovi za daljnje pregovore.

Iranski vrhovni vođa u međuvremenu je naredio prekid vatre svim vojnim jedinicama, no uprkos objavi primirja ubrzo su zabilježeni novi raketni napadi u Izraelu i državama Perzijskog zaljeva.

Izrael je poručio da primirje ne uključuje Libanon i da nastavlja s vojnim operacijama, dok Iran tvrdi da je natjerao SAD na prihvaćanje svojih uvjeta. Prema pojedinim izvještajima, Kina je imala važnu ulogu u poticanju Irana na pregovore.