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SLUŽBENA REAKCIJA

Bijela kuća: "Ostvarili smo i premašili naše ključne vojne ciljeve za 38 dana"

Nikada nemojte potcijeniti sposobnost predsjednika Trampa da uspješno unaprijedi interese Amerike i posreduje u miru, dodala je

Karoline Levit. AP

Dž. R.

8.4.2026

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Levit (Leavitt), objavila je prvu službenu reakciju njegovog kabineta povodom dogovora o dvosedmičnom primirju.

Kao što se to i očekivalo, Levit je u svojoj objavi ovaj dogovor proglasila pobjedom SAD.

- Ovo je pobjeda za Sjedinjene Američke Države koju su ostvarili predsjednik Tramp i naša nevjerovatna vojska. Od samog početka operacije Epic Fury, predsjednik Tramp je procijenio da će ovo biti operacija u trajanju od 4 do 6 sedmica. Zahvaljujući nevjerovatnim sposobnostima naših vojnika, ostvarili smo i premašili naše ključne vojne ciljeve za 38 dana - napisala je Levit.

Dodala je da će ministar odbrane SAD Pit Hegset (Pete Hegseth) dati više informacija o vojnom aspektu na zasebnoj press konferenciji, zakazanoj za danas.

- Uspjeh naše vojske stvorio je maksimalnu polugu, omogućavajući predsjedniku Trampu i njegovom timu da vode teške pregovore koji su sada otvorili prostor za diplomatsko rješenje i dugoročni mir. Također, predsjednik Tramp je ponovo otvorio Hormuški moreuz. Nikada nemojte potcijeniti sposobnost predsjednika Trampa da uspješno unaprijedi interese Amerike i posreduje u miru - dodala je Trampova glasnogovornica.

Do primirja je došlo uz posredstvo Pakistana, u čijem će glavnom gradu, Islamabadu, 10. aprila početi pregovori o trajnoj obustavi sukoba između Amerike i Irana.

# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
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