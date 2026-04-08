Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HAJIR LAPID

Vođa izraelske opozicije osudio Netanjahua: "Ovakvu diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj historiji"

Trebat će nam godine da popravimo diplomatsku i stratešku štetu zbog oholosti, nemara i nedostatka strateškog planiranja, poručio je

Hajir Lapid. Platforma X

Dž. R.

8.4.2026

Vođa izraelske opozicije Hajir Lapid (Yair) oštro je kritizirao premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) nakon što su Amerikanci i Iranci dogovorili dvosedmično primirje.

- Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj historiji. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti - napisao je Lapid na X-u.

Poručio je kako je "vojska izvršila sve što se od nje tražilo, a javnost pokazala iznimnu otpornost", no da je Netanjahu "podbacio diplomatski i strateški te nije ispunio nijedan cilj koji je sam postavio".

- Trebat će nam godine da popravimo diplomatsku i stratešku štetu koju je Netanjahu prouzrokovao zbog oholosti, nemara i nedostatka strateškog planiranja - nastavio je.

Netanjahu je naglasio kako podržava odluku američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o dvosedmičnoj obustavi napada na Iran, ali je napomenuo da se primirje ne odnosi na Liban. Izjavio je da podržava američke napore kako bi se osiguralo da Iran više ne predstavlja "nuklearnu, raketnu ili terorističku prijetnju SAD, Izraelu i arapskim susjedima".

Dodao je da je Vašington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima. Iran je najavio da će pregovori sa SAD započeti u petak, 10. aprila, u Islamabadu.

# BENJAMIN NETANYAHU
# YAIR LAPID
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.