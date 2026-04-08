Pregovori SAD i Irana počinju 10. aprila u Islamabadu

Pregovori o trajnom primirju SAD i Irana tek trebaju da počnu, a prema objavama predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i iranskih zvaničnika, ključnu ulogu u uspostavi primirja je, kao posrednik, odigrao Pakistan.

Upravo ova zemlja će biti domaćin direktnih pregovora između Amerike i Irana, a prema objavi pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa (Shehbaz Sharif), oni će početi 10. aprila u Islamabadu.

Ovo će biti prvi direktni razgovori između delegacija SAD i Irana od kraja februara, odnosno od početka američko-izraelskih napada na ovu zemlju. Prethodni razgovori su održani u Ženevi.

Iranski zvaničnici su potvrdili Šarifove najave, te dodali da pregovore počinju "s apsolutnim nepovjerenjem" prema SAD.

Također, nije potpuno jasno na kojim osnovama će početi pregovori. Dok je Iransko vrhovno vijeće objavilo da je Amerika pristala na plan od 10 tačaka koji je ranije upućen, Tramp je ovu objavu označio kao "lažnu".